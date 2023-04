A Parigi Lvmh a massimi storici, prima europea a 500mld $ capitalizzazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lvmh è diventata la prima società europea per capitalizzazione e l'undicesima nel mondo, grazie al rialzo odierno delle azioni, che hanno aggiornato nuovi massimi storici sopra i 905 euro. Anche il patrimonio della famiglia Arnault, proprietaria del 48,2% del gruppo del lusso, è lievitata di misura: da inizio anno si è rivalutata di circa 52 miliardi a oltre 218 miliardi di euro.

Il valore di Borsa supera i 500 mld di dollari

Il valore di Borsa di Lvmh ha superato i 500 miliardi di dollari (455 miliardi di euro circa), beneficiando del rialzo delle azioni e della forza dell'euro, che ha oltrepassato la soglia di 1,10 dollari. E' la prima volta che una società europea vale così tanto. A livello mondiale, Lvmh è diventata l'undicesima in classifica. Dallo scorso 15 marzo, i titoli hanno inanellato un rialzo dietro l'altro, guadagnando complessivamente il 16% e allungando il passo dopo il 12 aprile, giorno in cui il gruppo ha annunciato l'andamento dei ricavi del primo trimestre, nettamente superiore alle attese degli analisti: sono infatti aumentati del 17% a oltre 21 miliardi di euro.

In cinque anni le azioni hanno reso il 242%

Il rendimento totale delle azioni Lvmh degli ultimi cinque anni è stato del 242%, inferiore solamente a quello di Hermes, secondo i calcoli di Gabriel Debach, analista di eToro . «Siamo ancora ben lontani dai valori americani per capitalizzazione, con Apple che guida la classifica con i suoi 2.600 mila miliardi di dollari (con il suo picco massimo di 2.940 miliardi nel dicembre 2021), ma i dati evidenziano un coefficiente di rapporto tra prezzo e azioni simile: entrambi i rapporti sono intorno a 26 volte, per l'esattezza a 26,7 volte per Apple e 26,6 volte per Lvmh, con il titolo francese che in passato ha fatto segnare valori persino maggiori», ha commentato l'esperto, secondo il quale per le azioni del colosso del lusso è da mettere in conto ancora «una forte crescita». Del resto la società beneficia della diversificazione geografica, con la riapertura del mercato cinese che gioca a favore, così come la maggiore domanda giapponese. Numeri alla mano il mercato europeo e quello americano rappresentano insieme solamente poco meno della metà del fatturato complessivo, esattamente il 49,3% circa. Per altro per Debach la performance registrata dal gruppo in Cina nei primi mesi del 2023, con uno slancio a doppia cifra, è di buon auspicio per l'andamento delle vendite dell’intero anno. L'analista di eToro ha messo in evidenza che la moda sorpassa il tech Usa, «evidenziando una maggiore resilienza ai timori inflazionistici e persino al rallentamento economico».

Il valore delle azioni spinge più in alto il patrimonio degli Arnault

Proprio beneficiando dell'andamento delle azioni di Lvmh il patron Bernard Arnault, sta diventando sempre più ricco. Con la sua famiglia l'imprenditore francese detiene il 48,2% del capitale. Che fosse l’uomo più danaroso del pianeta si sapeva già dallo scorso 2 febbraio, giorno in cui Forbes ha pubblicato la classifica dei Paperon de Paperoni del mondo. A sorpresa era infatti emerso il sorpasso dell’imprenditore francese sui ricconi americani, complice la frenata delle azioni tecnologiche penalizzate dal rialzo del tassi. Secondo i calcoli della rivista, il patron di Lvmh nelle scorse settimane aveva un patrimonio personale di circa 211 miliardi di dollari, superiore a quello di Elon Musk, secondo in classifica con 180 miliardi di dollari, e quasi il doppio rispetto al terzo in classifica, Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, con una ricchezza stimata attorno ai 107 miliardi. Fatto sta che dall'indagine di Forbes il patrimonio di Bernard Arnault è ulteriormente lievitato, considerando l’andamento in Borsa delle azioni di Lvmh, che oggi hanno aggiornato nuovi massimi storici. Numeri alla mano e considerando che la famiglia Arnault possiede il 48% circa del capitale azionario di Lvmh, ciò significa che la quota degli Arnault vale oltre 218 miliardi e che solamente da inizio anno a oggi il loro patrimonio si è rivalutato della bellezza di oltre 52 miliardi di euro. Da inizio febbraio, quando è uscito l’articolo di Forbes, le Lvmh sono passate da circa 809 euro a agli odierni 905 euro, spingendo nel giro di poche settimane il patrimonio della famiglia francese di oltre 24 miliardi.