A Parigi Sanofi in forte calo, anti-tumorale non supera test valutazione primaria

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sanofi cade alla Borsa di Parigi, dove arriva a perdere oltre 5 punti, mentre il CAC 40 è in rialzo, dopo avere annunciato che un farmaco per la cura del tumore al seno non ha superato un test di fase 2. Sanofi ha reso noto che il test Ameera-3 di fase 2 per la valutazione dell’amcenestrant nel trattamento del tumore al seno avanzato o metastatico non ha raggiunto il criterio di valutazione primaria, cioè il miglioramento della sopravvivenza delle pazienti senza avanzamento della malattia.

Il gruppo ha precisato che continuerà la valutazione dei dati del test e che il programma di test clinici in corso sull’amcenestrant prosegue come previsto, con i test Ameera-5 e Ameera-6, che riguardano anche l’utilizzo del farmaco per la malattia a uno stadio precoce. Secondo Jefferies, dopo l’esito negativo di questo test, Sanofi ha bisogno di ritrovare la fiducia degli investitori nel suo portafoglio di prodotti registrando nuovi successi clinici, se vuole sperare in un aumento del suo valore di Borsa.