A Parigi scatta Saint-Gobain, festeggia i conti record del 2022

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Ottima accoglienza alla Borsa di Parigi per i risultati annuali di Saint-Gobain, uniti a un cospicuo dividendo. Il titolo del big francese dei materiali da costruzione è arrivato a guadagnare circa sei punti, cosa che lo proietta in vetta all’indice CAC 40 e tra i migliori dello Stoxx Europe 600. Saint Gobain ha realizzato nel 2022 una performance record, superando le attese degli analisti. Lo scorso anno il gruppo ha registrato ricavi per 51,2 miliardi di euro, in crescita del 16%, a fronte del consensus di 50,8 miliardi. La crescita è stata forte in tutte le regioni in cui è presente il gruppo e nonostante l’elevata inflazione e le tante preoccupazioni per la crescita economica.

«E’ la prima volta che superiamo la soglia dei 50 miliardi», ha sottolineato il ceo Benoit Bazin, durante una conference call. Il risultato operativo è aumentato del 18,4% al nuovo massimo storico di 5,34 miliardi ed è record anche il margine operativo che ha raggiunto il 10,4% dal 10,2% del 2021, mentre gli analisti si aspettavano un calo al 10,1%. L’utile netto consolidato di competenza è salito del 19% a 3 miliardi e l’utile per azione corrente è aumentato del 21% a 6,48 euro. In crescita del 30,5% il free cash flow a 3,79 miliardi. Il dividendo proposto è di 2 euro per azione, in rialzo del 23%. In due anni – sottolinea la società – è record anche la remunerazione degli azioni. Nel 2022 il gruppo ha distribuito complessivamente 1,35 miliardi, ovvero 835 milioni a titolo del dividendo 2021 e 520 milioni di riacquisto di azioni proprie.

Per il 2023 il gruppo prevede di distribuire 1,4 miliardi, tra pagamento della cedola e almeno 400 milioni con un buy back. «In un contesto geopolitico, energetico e macroeconomico perturbato nel 2022, il gruppo ha saputo realizzare ancora una volta risultati record», ha messo in evidenza il ceo Bazin, ricordando che «nel corso degli ultimi quattro anni di trasformazione, Saint-Gobain ha raddoppiato l’utile netto per azione, migliorando strutturalmente il suo margine operativo di 240 punti base e ha triplicato il cash flow». Il ceo si è detto fiducioso sul 2023, anche se il gruppo anticipa «un rallentamento moderato dei suoi mercati», determinato da un calo delle costruzioni nuove in alcune regioni, contrastato dalla resilienza globale delle ristrutturazioni di immobili. In questo contesto Saint-Gobain punta a un margine operativo compreso tra il 9% e l’11%, in linea con l’obiettivo del piano strategico “Growth & Impact”.