A Parigi Sodexo in calo nonostante conti in crescita nel primo trimestre fiscale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sodexo in deciso calo alla Borsa di Parigi, nonostante le indicazioni positive sull’inizio del suo anno fiscale 2022-2023. I titoli sono arrivati a cedere più di tre punti e, dopo il picco toccato l'8 dicembre sopra 95 euro, hanno lasciato sul parterre oltre l'8%. Il gruppo di servizi e ristorazione ha indicato di aver registrato un «buon inizio» della sua attività nel primo trimestre del suo anno finanziario 2022/2023. I vertici dell’azienda hanno confermato anche le previsioni. Nel dettaglio nel primo trimestre fiscale, che va da settembre a novembre, Sodexo ha registrato un fatturato di 6,3 miliardi di euro, in crescita del 20,2% (di cui +12,3% di crescita interna), beneficiando dell'aumento dei prezzi e di un favorevole effetto cambi, che ha pesato per il 9,2%.

Il fatturato dei "servizi in loco" - catering per aziende, scuole, negli ospedali, nei musei o in occasione di eventi, accoglienza, manutenzioni, pulizie, manutenzioni, servizi di portineria è stato di 6,1 miliardi euro, in aumento del 20%. Un "+5 a +6%" è legato all’effetto dell'aumento dei prezzi. L’attività dei buoni ristorante, buoni regalo e altri buoni è volata del 28,2%, a 234 milioni di euro. «Come previsto, l'inizio dell’anno è forte», ha commentato la ceo, Sophie Bellon, che per altro ha rimarcato che «il livello di attività dei servizi in loco ha superato quello del primo trimestre dell'esercizio 2019». Sodexo ha confermato i propri obiettivi per l'attuale anno fiscale, con la previsione di una crescita interna compresa tra +8% e +10%, oltre a un margine operativo vicino al 5,5% a cambi costanti.