A Parigi tonfo di Atos dopo conferma piano di scissione, a sorpresa il ceo lascia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Atos cade alla Borsa di Parigi e arriva a perdere quasi venti punti, dopo avere confermato il piano di scissione su cui erano circolate voci e avere annunciato, a sorpresa, l’uscita del ceo Rodolphe Belmer, nominato solo sei mesi fa. La nuova debacle borsistica di Atos arriva sulla scia di altri scossoni: in cinque giorni la quotazione ha ceduto il 30% e dall’inizio del 2021 ha perso tre quarti del suo valore. Il piano strategico presentato oggi alla comunità finanziaria prevede la scissione del gruppo in due entità entro la fine del 2023. «Atos studia una possibile separazione in due società quotate per liberare il suo potenziale di creazione di valore e realizzare un ambizioso piano di trasformazione», spiega la società in un comunicato.

La prima società raggrupperà le attività storiche di Atos, quelle in declino e conserverà l'attuale nome del gruppo. Sarà presente «nei servizi di outsourcing, negli spazi di lavoro digitale (Digital Workplace e nei servizi professionali» e beneficerà di un «ambizioso piano di finanziamento di 1,1 miliardi di euro per accelerare la sua crescita redditizia», precisa il comunicato del gruppo. La società, che sarà completamente riorganizzata, sarà guidata da Nourdine Bihmane. La seconda società in cui si scinderà il gruppo, battezzata Evidian, riunirà la attività a forte crescita, ovvero consulenze nella digitalizzazione, cybersicurezza, supercalcolatori e server ad alta performance e sarà guidata da Philippe Oliva.

L’uscita di Belmer ha colto di sorpresa il mercato. L’ex-ceo di Eutelsat era arrivato a gennaio con la missione di ristrutturare Atos, alle prese con un forte calo del fatturato e del valore di Borsa. Ora, Belmer intende «accompagnare i primi passi della scissione», poi lasciare la mano «entro il 5 settembre ai dirigenti delle due nuove società», ha detto lo stesso ceo incontrando la stampa. Stando alle indiscrezioni, la definizione del nuovo piano strategico sarebbe stata oggetto di un acceso dibattito tra lo stesso Belmer e il presidente del consiglio, Bertrand Meunier. Interpellato dai giornalisti in proposito il ceo ha preferito glissare, limitandosi ad indicare che «la strategia è una decisione sovrana del consiglio di amministrazione» e «il compito dell’amministratore delegato è quello di applicarla».