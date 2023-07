A Parigi tonfo Casino: peggiora la situazione debitoria, sale rischio default

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Casino cade nuovamente alla Borsa di Parigi, mentre sale il rischio di default, dopo il ‘no’ a deroghe sui rimborsi da parte di alcuni obbligazionisti e mentre si profila il mancato rispetto di un 'covenant' finanziario. Casino si è per altro rivolta al Tribunale per avere più tempo nelle scadenze. Il titolo della catena della grande distribuzione, da mesi alla prese con una complessa operazione di riassetto finanziario a causa del pesante indebitamento (6,4 miliardi di euro), è arrivato a perdere fino al 15% nelle prime fasi della seduta, salvo poi ridurre i danni attorno ai 7 punti. In cinque giorni la quotazione è ribassata di quasi il 50%.

In un comunicato in cui fa il punto sulla procedura di conciliazione, che è stata concessa a fine maggio dal Tribunale del Commercio di Parigi per un periodo di quattro mesi, Casino indica che «i titolari delle obbligazioni high yield non garantite emesse da Casino Guichard-Perrachon si sono rifiutati di concedere i waivers richiesti nell’ambito della procedura. Questo rifiuto potrebbe comportare l’automatica esigibilità di tali debiti ("cross acceleration"), in caso di mancato pagamento di un altro debito significativo (oltre 40 milioni di euro) del gruppo. Inoltre tali titolari non hanno accettato la sospensione degli interessi per un importo di circa 12 e 14 milioni di euro in scadenza il 15 luglio e il 15 ottobre prossimi rispettivamente».

Al tempo stesso i detentori di obbligazioni emesse da Monoprix Exploitation hanno risposto negativamente alle richieste dei conciliatori. Hanno invece accettato la proposta di congelare il debito i titolari di obbligazioni high yield emesse da Quatrim. La società precisa che altre risposte dai creditori sono attese nei prossimi giorni e che tali risposte «sono senza impatto sul proseguimento del periodo di conciliazione». Il gruppo sottolinea di avere chiesto al presidente del Tribunale del Commercio di accordare un periodo di tolleranza ai termini di legge. Casino indica inoltre che «nella misura in cui la Rapid Credit Facility (Rcf) sia integralmente prelevata al 30 giugno 2023 (ultimo giorno del trimestre), è previsto che il rapporto debito lordo garantito/Ebitda dopo locazioni superi il tetto di 3,5 volte che è uno dei ‘covenant’ finanziari che deve essere rispettato a titolo della Rcf». Il gruppo pertanto potrebbe essere in insolvenza alla scadenza dei certificati relativi all’Rcf, cioè entro la fine di agosto e questo potrebbe causare un default incrociato per una parte del suo indebitamento finanziario a livello delle filiali operative. I conciliatori hanno già sollecitato i creditori a titoli dell’Rcf di rinunciare all’esigibilità anticipata del debito sulla base dei covenant al 30 giugno e al 30 settembre, ma «ad oggi questi creditori non hanno risposto alle domande dei conciliatori».