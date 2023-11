A Parigi tonfo per Eutelsat, Goldman Sachs taglia il giudizio sul titolo

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Eutelsat in retromarcia alla Borsa di Parigi, a causa del taglio della valutazione da parte di Goldman Sachs. Il titolo del gruppo di telecomunicazioni satellitari è arrivato a cedere oltre quattro punti, facendo peggio dell'indice di riferimento CAC 40. Da inizio anno la quotazione è ribassata del 46%. Gli analisti di Goldman Sachs hanno abbassato la raccomandazione su Eutelsat a ‘neutrale’ da ‘acquistare’, tagliando l’obiettivo di prezzo da 14 a 4 euro. Gli esperti della banca Usa mostrano preoccupazione per l’impatto sulla redditività del gruppo dall’acquisizione di OneWeb e dall’intensificarsi della concorrenza.

«I nuovi progetti condotti nella tecnologia Leo sono associati a costi strutturali elevati nel momento in cui il contesto concorrenziale si fa più duro», rilevano in uno studio. «Oltre a questo, l’evoluzione media del flusso di cassa disponibile resta decisamente subordinato alla buona esecuzione dei progetti, sia in termine di allocazione del capitale, sia di calendario, come pure alla risalita dei tassi d’interesse», aggiungono gli analisti di Goldman Sachs, giungendo alla conclusione che in questo contesto il potenziale di rialzo del titolo è limitato.