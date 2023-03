A Parigi tonfo Orpea, tribunale apre procedura di salvaguardia

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Orpea cade alla Borsa di Parigi, arrivando a cedere circa dieci punti, dopo che un tribunale francese ha aperto una procedura di salvaguardia accelerata e nominato due amministratori giudiziari per supervisionare il gestore di case di riposo, fortemente indebitato e in gravi difficoltà dopo lo scandalo scoppiato lo scorso anno. La procedura apre la strada al piano di ristrutturazione del gruppo che comporterà una forte diluizione degli attuali azionisti. Nella serata di venerdì, Orpea ha annunciato l’avvio della procedura di salvaguardia accelerata aperta dal tribunale commerciale di Nanterre, con un periodo di osservazione iniziale di due mesi, che può essere rinnovato per due mesi. Il tribunale ha nominato Helene Bourbouloux come amministratore giudiziario e Thibaut Martinat come amministratore co-giudiziale.

Come previsto dall’ordinamento francese, la procedura di salvaguardia accelerata riguarda solo i creditori finanziari e ha l’obiettivo di permettere l’attuazione del piano di ristrutturazione di Orpea, in conformità con gli accordi raggiunti lo scorso 14 febbraio con la Caisse des Dépots, Cnp Assurances, Macif e Macacsf e un gruppo di altri creditori. Il piano di riassetto comporterà «una massiccia diluizione degli attuali azionisti» poiché gli aumenti di capitale previsti nell’ambito della riorganizzazione dovrebbero essere realizzati «a prezzi di emissione nettamente inferiori agli attuali livelli di Borsa», come ha ribadito il gruppo. Lo scandalo che ha affossato Orpea è scoppiato in seguito a un libro che denunciava i maltrattamenti degli anziani nelle sue case di riposo francesi. Le successive ispezioni ed indagini hanno fatto emergere anche irregolarità finanziarie.