A Parigi Unibail corre con l'immobiliare europeo: si punta sul calo dei tassi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Giornata brillante per il gruppo immobiliare francese Unibail-Rodamco-Westfield, tra le migliori della Borsa di Parigi, confermando l'andamento positivo che ha contraddistinto tutto novembre. Infatti, il mese scorso il titolo ha guadagnato complessivamente il 25% e ha poi allungato ancora nella prima seduta di dicembre, con un ulteriore +2,7%. A fare da traino è la speranza di un allentamento della politica monetaria europea, con effetto positivo anche sui mutui (come è noto, l'aumento dei tassi ha fatto salire anche le rate pagate per l'acquisto di case, con un rallentamento della domanda di finanziamenti). Del resto, l'aspettativa che i tassi d'interesse abbiano raggiunto il massimo e che le banche centrali possano iniziare ad ammorbidire le politiche monetarie restrittive ha rafforzato l'interesse per gli investimenti nel settore del debito (il sottoindice, in calo del 10% da inizio anno a fine ottobre, in novembre ha guadagnato il 3%).

Inoltre, il recente allentamento dei rendimenti obbligazionari ha favorito il sentiment verso i titoli immobiliari. Secondo gli analisti di M&G Group, tra i titoli dell'immobiliare ci sono «molte opportunità interessanti» di acquisto «dopo il brusco calo dei prezzi, perché riteniamo che alcune società abbiano bilanci solidi e scadenze del debito a più lungo termine». Quello di Unibail non è un caso isolato, prosegue infatti il buon momento dei titoli del comparto immobiliare europeo, che in novembre hanno registrato il miglior mese dal 2009: lo Stoxx 600 Real Estate, che oltre a Unibail-Rodamco-Westfield, include la spagnola Merlin Properties Socimi e la britannica Land Co., ha guadagnato il 15% il mese scorso, con cinque delle componenti che hanno segnato un rialzo superiore a 20 punti.