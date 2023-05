A Parigi Vallourec in luce, la miniera Pau Branco torna a pieno regime

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Vallourec brilla alla Borsa di Parigi dopo avere ottenuto il via libera per la completa ripresa operativa della miniera di Pau Branco in Brasile. Il titolo del produttore di tubi senza saldatura per l’industria petrolifera è arrivato a guadagnare quasi quattro punti, facendo nettamente meglio dell'indice CAC 40. Vallourec ha annunciato di avere ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie da parte delle autorità minerarie ed ambientali brasiliane per la ripresa a pieno regime dello sfruttamento dei residui minerari di Cachoeirinha. La miniera di ferro di Pau Branco dovrebbe ritrovare la sua piena capacità di produzione entro la fine del secondo trimestre 2023, precisa la società.

Nel gennaio 2022, in seguito a un’inondazione dovuta a piogge eccezionali che aveva colpito una parte del parco minerario di Cachoeirinha, le attività della miniera erano state temporaneamente sospese. La produzione era ripartita parzialmente nel maggio 2022, ma con una capacità sotto la norma. Nel 2022 la produzione venduta è stata di 4 milioni di tonnellate contro un potenziale di 8,7 milioni l’anno. Vallourec conferma che la produzione vendita nel primo trimestre 2023 è in linea con la guidance di 1,6 milioni e che in aprile sono stati venduti circa 0,6 milioni di tonnellate.