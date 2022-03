A Parigi vola Thales, raccomandata da analisti per aumento delle spese militari

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Thales si staglia con un rialzo anche superiore a sei punti percentuali, nel lunedì nero della Borsa di Parigi, con il CAC 40 in forte calo, grazie alle raccomandazioni degli analisti che vedono la società favorita dalla prospettiva di un aumento delle spese militari in Europa in reazione alla guerra in Ucraina. Gli esperti di Oddo Bhf ribadiscono la loro opinione ‘overperform’ sul titolo e aumentano l’obiettivo di prezzo da 102 a 125 euro, dopo avere alzato le prospettive di utile per azione dal 2022 al 2025.

«Mentre Thales registra già una delle crescite più robuste tra i player della difesa, lo scoppio di una guerra alle porte dell’Europa ha fatto da detonatore a una volontà di massiccia accelerazione dei budget in alcuni Paesi», notano gli analisti. Ancora più favorevole lo scenario prospettato da Jp Morgan, che alza l’obiettivo di prezzo di Thales da 125 a 140 euro e conferma la raccomandazione ‘Overweight’, motivandola con le prospettive positive per il settore della difesa. La banca americana si aspetta ora un tasso di crescita media delle vendite di Thales dell’8% contro il precedente 4% e ha alzato le previsioni di utile per azione dal 2022 (+3%) fino al 2025 (+17%).