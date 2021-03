A Pasqua gli accordi per vedere i figli superano i divieti agli spostamenti

Così, ad esempio, se a un figlio minore è stato prescritto di osservare un periodo di quarantena, questa prescrizione impedirà il suo spostamento perché prevale rispetto alla regolamentazione delle visite e dei turni di genitorialità: del resto è quello che accade, normalmente, nel caso in cui sia diagnosticata al minore una malattia. In più, lo spostamento di un figlio sottoposto al regime di quarantena comporta per il genitore la violazione di una normativa specifica, con l’aggravio della sua posizione e della successiva, eventuale, valutazione negativa della competenza genitoriale.

Lo stesso vale se è il genitore a divere restare in quarantena. In questo caso l’impossibilità ad adempiere all’obbligo connesso all’esercizio della responsabilità genitoriale, così certificato, esonererà il genitore da qualunque conseguenza negativa derivante dal non essere andato a prendere il minore.

L’autocertificazione

Come sempre in caso di controllo è necessario compilare una autocertificazione. Nel redigerla, è opportuno dichiarare che lo scopo dello spostamento è quello di assicurare ai propri figli il godimento del rapporto con il genitore non convivente, indicando il periodo di tempo da trascorrere insieme previsto nel provvedimento del giudice (o concordato tra i genitori). Questo eviterà di incorrere nella sanzione amministrative per gli spostamenti non autorizzati.

In ogni caso, chi venisse colpito da questa sanzione e non condividesse il verbale può rivolgersi al Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata entro 30 giorni dalla data della contestazione, chiedendo di essere sentito dallo stesso Prefetto.