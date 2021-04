A Pasqua, anche quest'anno, è la tavola la vera protagonista. Con colombe golose e uova decorate

I punti chiave Colombe biologiche, ricoperte o farcite

Uova stellate e di design

A Pasqua, anche quest'anno, la voglia di festeggiare si può esprimere soprattutto a tavola. Pochi quelli che riescono a raggiungere la seconda casa o a viaggiare, tra limiti e quarantene. Per quanti possono riunirsi, ma anche per quanti restano a casa, imbandire la tavola è una priorità. I dolci soprattutto, tipici del periodo, vanno scelti con cura. Ecco una selezione cui attingere per aggiungere alla tradizione un pizzico di sorpresa, nuove interpretazioni di ricette classiche e qualche proposta originale

Per la Pasqua 2021 arriva da Eataly la colomba al pistacchio di Bronte DOP della pasticceria siciliana Vincente, con copertura di cioccolato bianco o fondente, una novità assoluta per i nostalgici della Sicilia e del suo oro verde. Non solo: sugli scaffali dello store altri imperdibili sono la colomba classica realizzata con materie prime provenienti da agricoltura e allevamenti biologici di Vergani, fatta con lievito naturale ereditato da Angelo Vergani, rinfrescato tre volte al giorno e legato in un telo, come vuole la vera tradizione; ma anche la colomba di filiera Galup, prodotta con soli ingredienti di filiera italiana certificata: ciliegie, arance candite e glassa alle nocciole Piemonte IGP. E immancabile la colomba Giandujona della pasticceria artigianale piemontese Golosi di Salute, farcita con crema al cacao e nocciole.

La colomba al cioccolato creata dal laboratorio dolciario del ristorante Da Vittorio.

Da Vittorio At Home propone per questo 2021 un menù speciale, disponibile dal 3 al 5 aprile, tra tartare, piovra, gnocchetti e capretto. Per chi la desiderasse, su richiesta si può avere la colomba classica o al cioccolato, creata dai Maître Pâtissier del laboratorio dolciario del ristorante. Si consegna in tutta la Lombardia.

A Milano sfiziosa variante del classico simbolo pasquale, la colomba ai 3 cioccolati Peck è il risultato di una lavorazione di ben 72 ore, ma si può avere anche la classica ovviamente. Mentre chi si trova a Roma può passare all'Antico Forno Roscioli per scoprire anche qui le due varianti più gettonate: classica e pere e cioccolato, entrambe a lievitazione naturale.