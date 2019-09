A Passion for Fashion, lo Speciale Moda di How to Spend It Dopo Superior Interiors dedicato al design di lusso arriva il monografico dedicato alla moda femminile. In edicola il primo numero da Venerdì 4 Ottobre 2019 con Il Sole 24 Ore

A 5 anni dal lancio sul mercato italiano dell'edizione di How to Spend it, rivista storica del Financial Times dedicata al luxury e lifestyle, e a 2 anni dal lancio dello speciale Superior Interior, interamente dedicato al design, arriva per la prima volta nelle edicole italiane con Il Sole 24 Ore, A PASSION FOR FASHION, How to Spend It Speciale Moda, interamente dedicato alla passione per la moda femminile, haute couture e pret-à-porter, e agli accessori.

Due uscite, ottobre e marzo, in corrispondenza con le sfilate e le fashion week da New York a Londra, da Milano a Parigi.



A PASSION FOR FASHION, è il magazine che seleziona il meglio della creatività, del lusso, dell'abbigliamento e della bellezza femminile, con approfondimenti sulle nuove tendenze, il punto sulle collezioni di stagione, le interviste ai personaggi e protagonisti della moda, le inchieste sul futuro del settore, il retail , i negozi di tutto il mondo da scoprire, online e off line, i talenti emergenti. In più un focus speciale sulla sostenibilità, che è “il tema” della moda contemporanea.



Il format è lo stesso di How to Spend It, per dare ampia valorizzazione e spazio all'immagine e ai contenuti: “due giornali in uno”, bello da guardare e ricco da leggere, autoriale sia del punto di vista dell’appeal visivo e dei servizi realizzati da grandi fotografi, sia dal punto di vista narrativo, con una forte declinazione esperienziale, dove ogni abito, ogni negozio, ogni personaggio è narrato del vivo.

Un giornale non contemplativo, dove tutto risponde all'invito: take action, ogni cosa che si legge su A PASSION FOR FASHION è un invito a provare, sperimentare, scoprire, comprare. Indirizzi, numeri di telefono, informazioni pratiche facilitano il lettore che sa sempre come e dove trovare qualsiasi oggetto presente nella rivista, come prenotare un pezzo unico o su misura, come ripetere ogni esperienza raccontata nel magazine.