«A Passion for Fashion», speciale moda di How to Spend It, debutta a Milano Alla stazione di Milano la festa di presentazione dello speciale, nuova sinergia del sistema moda-lusso del Sole 24 Ore, che racconta le tendenze, le novità e i protagonisti del mondo del fashion di R.M.

La storica sala d’attesa e l’imponente ex deposito bagagli della Stazione Centrale di Milano, riaperti per la prima dopo i lavori di restyling, hanno fatto da cornice ieri sera alla festa per l’uscita del nuovo «A Passion for Fashion» del magazine «How to Spend it» del Gruppo Sole 24 Ore dedicato alla moda femminile. Il nuovo prodotto monografico è stato realizzato in occasione della fashion week di Milano.

L’evento di ieri sera, davanti a una platea di protagonisti del sistema moda lusso e delle imprese della filiera Made in Italy, è stata per il gruppo l’occasione per illustrare nel dettaglio i progetti per i prossimi mesi e per fare un bilancio delle iniziative già portate a termine.

Una scelta non casuale, quella della rinnovata Stazione centrale, che sottolinea il nuovo viaggio del Sole 24 Ore a fianco del sistema moda, con i prodotti cartacei e in digitale.

«Con il sistema Moda-Lusso del Sole 24 Ore abbiamo voluto creare sinergie con le redazioni e nuove occasioni di racconto e approfondimento del settore, sempre con il massimo della qualità narrativa. In questo modo rispondiamo da un lato alla necessità di ampliare i contenuti rivolti al pubblico femminile e, dall’altro, di aumentare gli approfondimenti su alcune industrie, come il beauty, che hanno molto da raccontare», ha commentato Federico Silvestri, direttore generale di 24 Ore System, concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 Ore.

Accanto ai periodici il sistema Moda-Lusso del Sole 24 Ore conta sull’attenzione che il quotidiano dedica alla moda sia nelle pagine quotidiane sia con l’appuntamento del venerdì con «.Moda». Sulla scorta di questo impegno è stato annunciato l’arrivo di tre nuovi speciali del Sole 24 Ore: il 13 novembre Speciale Beauty, il 19 novembre Speciale Orologi e il 3 dicembre Speciale Gioielli. Ogni Speciale sarà arricchito da un dossier online sul sito www.ilsole24ore.com nel canale Moda24, che proporrà contenuti originali, approfondimenti, photogallery e video.