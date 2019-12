A Pattern il 51% del maglificio Smt: nasce un polo della progettazione tessile d’alta gamma La società guidata da Luca Sburlati e quotata sul segmento Aim di Borsa Italiana è tra i leader nello sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento

2' di lettura

Pattern ha firmato un accordo vincolante per l’acquisto del 51% di Smt (Società manifattura tessile), azienda di Reggio Emilia operante nel settore della maglieria di lusso. Pattern è quotata sul segmento Aim di Borsa Italiana ed è tra i più importanti operatori nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per alcuni dei più prestigiosi marchi mondiali di alta gamma.

I motivi dell’operazione

«L’ingresso del maglificio Smt all’interno del Gruppo Pattern è un fondamentale passo, successivo alla quotazione, verso il nostro obiettivo: creare il polo italiano della progettazione del lusso – ha spiegato Luca Sburlati, ceo di Pattern –. L a scelta del territorio emiliano, così come la precedente acquisizione di Roscini Atelier in Umbria, mira a valorizzare le diverse eccellenze imprenditoriali e le competenze straordinarie del territorio italiano. Prima di tutto è stato fondamentale incontrare delle persone che condividessero la nostra cultura aziendale e i nostri valori relativi alla tecnologia e alla sostenibilità. Stefano Casini di Smt rappresenta tutto ciò in cui anche noi crediamo. Questa realtà è fondata sui valori dell’innovazione tecnologica unita alla tradizione e all’artigianalità, declinati poi nella progettazione e produzione della maglieria di lusso per le più importanti maison. Competenze uniche e da valorizzare, capacità su cui il nostro Paese deve continuare ad investire».

I dettagli dell’operazione

L’accordo vincolante prevede l’acquisto da parte di Pattern del 51% di Smt mentre il restante 49% rimarrà di proprietà di Stefano Casini. L’equity value di Smt è stato fissato in 10,8 milioni. Il corrispettivo dell’operazione sarà pertanto di 5,5 milioni con un meccanismo di protezione legato alla chiusura del bilancio di Smt.

Pattern ha corrisposto una caparra pari a 1,1 milioni, mentre il saldo prezzo verrà versato al perfezionamento della cessione delle quote, ovvero dopo l’approvazione del bilancio 2019 da parte di Smt.

L’accordo vincolante, inoltre, prevede la formalizzazione di un patto parasociale che regoli tra le altre cose:

- la designazione di un nuovo consiglio di amministrazione di Smt formato da 3 membri di cui 2 nominati da Pattern e uno nominato da Stefano Casini;

- la nomina dello stesso Stefano Casini ad amministratore delegato ;

- vincolo di lock-up di 5 anni per i soci di Smt per garantire una stabilità anche gestionale dell’azienda.