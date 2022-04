A Pavia l’Eldorado della microelettronica

La “diaspora” Marvell ha infatti creato i prosupposti per nuove realtà: Inventvm ma anche gruppi esteri che hanno guardato al know how locale come occasione per un nuovo insediamento. Come ad esempio la statunitense Synopsys.

«Siamo nati nove mesi fa - spiega il direttore ricerca e site manager Matteo Pisati - ed essere arrivati ad una ventina di persone è già un fatto molto positivo. Ora abbiamo altre dieci posizioni aperte, siamo in crescita. E l’aspetto interessante è che vediamo arrivi non solo da Pavia ma anche da Milano, Torino e Napoli. Così come fa piacere vedere giovani che ritornano dall’estero, a giugno ne avremo quattro: due dall’Irlanda, uno dal Regno Unito e uno dalla Svizzera».

Il target è raddoppiare l’organico entro un paio d’anni, continuando a lavorare nella progettazione di circuiti integrati ad alta velocità insieme agli altri team di Synopsys, in particolare in Canada e in India.

Tra gli effetti collaterali di questo ennesimo caso di squilibrio tra domanda e offerta vi è la crescita degli stipendi. Per un neo-laureato in ingegneria si parte da 45mila euro, per un Phd il primo stipendio è nell’ordine dei 60mila.

«Le retribuzioni crescono e questo è un bene - spiega uno dei “padri” del distretto, il docente di dispositivi elettronici dell’Università di Pavia Rinaldo Castello - perché rappresenta un modo immediato per arginare la fuga di cervelli: in passato il gap di stipendio rispetto ad altri paesi spingeva moltissimi giovani altrove. Pavia ora ha un mercato, con molte aziende in campo, in grado di trovare qui competenze altamente qualificate a costi che ad ogni modo sono ancora competitivi».