A Pesaro la scuola certificata Leed Platinum È il primo caso in Europa. Nessuna “committenza altolocata”. Semplicemente, la storia di un Comune che ha deciso di investire sull’edilizia di qualità di Maria Chiara Voci

Si trova a Pesaro il primo edificio scolastico certificato Leed Platinum in Europa: è la scuola secondaria di primo grado “Antonio Brancati” – inaugurata a settembre ha ricevuto il “bollino” alla fine dello scorso anno – che, in tempo di Covid, si distingue per essere uno dei primi casi di istituti pensati, fin dalla progettazione, per una corretta ventilazione degli ambienti interni. Nessun architetto di grido. Nessuna “committenza altolocata”. Semplicemente, la storia di un Comune che ha deciso di investire sull’edilizia di qualità, seguendo anche la visione dell’architetto Margherita Finamore, project manager e interna all’amministrazione.

Due i pilastri su cui si basa la realizzazione (e su cui si fonda il risultato di 88/100 nella scala Leed School di Livello Platino): da una parte, un’attenzione spinta alle elevate prestazioni energetiche – tali da raggiungere i livelli nZEB (edifici a fabbisogno energetico quasi zero) – e, dall’altra, una cura ai temi del benessere e della salubrità indoor per studenti, insegnanti e tutti i frequentatori dell’edificio. L’ottimizzazione dei consumi energetici è raggiunta, ad esempio, non solo grazie alla struttura dell’involucro, ma anche attraverso un sistema di automazione e controllo da remoto degli impianti, realizzato in Classe A. Al contempo, sono monitorati costantemente temperatura, umidità, livelli di CO2 e sono installati in tutti gli ambienti sistemi di ventilazione per il ricambio e la purificazione dell’aria forniti all’interno di una struttura monoblocco progettata su misura dalla Alpac per la gestione di tutti i fori finestra dell’immobile e a servizio degli infissi forniti dall’impresa Nuova F.lli Zamagna. Un sistema oscurante regola poi l’apporto di calore da irraggiamento solare.

L’intero progetto è stato incentrato anche sulla filosofia del recupero, nella scelta di “materiali circolari”, nel posizionamento di una vasca per la raccolta dell'acqua piovana e negli impianti alimentati quasi esclusivamente da pannelli fotovoltaici o da rete di fonte rinnovabile.