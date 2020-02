A Pesole il Premio Agnes per la stampa economica Il giornalista è il vincitore del premio Biagio Agnes 2020 per la categoria «giornalista economico»

Il giornalista, editorialista de Il Sole 24 Ore Dino Pesole

1' di lettura

Dino Pesole, editorialista del Sole 24 Ore, è il vincitore del premio Biagio Agnes 2020 per la categoria «giornalista economico». Tra i vincitori della XII edizione, annunciati ieri (i premi saranno consegnati a Sorrento dal 26 al 28 giugno), ci sono anche nomi come Amadeus e Fiorello (Premio costume e società) e Roula Khalaf, prima direttrice donna del Financial Times in 131 anni di storia (premio internazionale). Il premio carta stampata è andato a Simone Canettieri (Messaggero), quello per il giornalismo televisivo ad Alessandra Sardoni (La 7).

Un riconoscimento particolarmente significativo è stato assegnato ai 60 anni del programma radiofonico «Tutto il calcio minuto per minuto». Il «Premio nuove frontiere del giornalismo» andrà a RaiPlay per «l’entusiasmante e ambizioso percorso che sta tracciando in ottica di alfabetizzazione digitale del pubblico». Riconoscimento anche alla memoria di Ida Colucci, l’ex direttrice del Tg2 ed ex cronista parlamentare, scomparsa nell’agosto 2019.

«Questo appuntamento annuale sottende un lavoro che portiamo avanti da sempre con la Fondazione Biagio Agnes, finalizzato a difendere i valori di un giornalismo vero, libero, meticoloso, senza paura», ha detto Simona Agnes che organizza la manifestazione, come sempre in collaborazione con la Rai e in partnership con Confindustria.