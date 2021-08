A Piazza Affari brilla il settore fieristico: Bruxelles sblocca i nuovi ristori

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Settore fiere effervescente a Piazza Affari, con Fiera Milano tra le migliori (a fronte di un FTSE MIB e di un FTSE IT All Share ) e Italian Exhibition Group è n buon rialzo dopo che la Commissione Europea ha ufficializzato lo sblocco di nuovi ristori per il settore fieristico e congressuale.

In particolare, come era stato anticipato a inizio agosto dall'Aefi, Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, è stata ufficializzata la deroga al regime del De Minimis, ovvero le regole sugli aiuti di Stato, sui ristori per il settore (limitava a 10 milioni di euro i ristori assegnabili a ciascuna società del settore, mentre con la deroga il Governo italiano potrà assegnare maggiori risorse agli operatori). Il regime approvato dalla Commissione europea prevede un fondo da 520 milioni, con sovvenzioni dirette a copertura dei danni subiti tra il 9 marzo e il 14 giugno 2020 e tra il 24 ottobre 2020 e il 14 giugno 2021 (i periodi indicati sono quelli in cui è stata sospesa per legge l'attività fieristica e congressuale in Italia).

"Ribadiamo che l'ottenimento della deroga al regime del De Minimis è una notizia positiva per il settore. Rimaniamo in attesa dei dettagli definitivi dal Governo sui criteri di assegnazione delle risorse ai singoli operatori (nelle nostre attuali stime abbiamo incluso solo 10 milioni di ristori sia per Fiera Milano che per Ieg) per includere il beneficio nelle stime delle due società", hanno scritto gli analisti di Equita, che si aspettano di "avere visibilità a breve sulle risorse assegnate considerando che la domanda di indennizzo deve essere presentata entro il 10 settembre". Nel 2020 Fiera Milano ha registrato perdite per 33,9 milioni di euro, mentre Ieg per 11,3 milioni (ieri la società ha fatto sapere che nel primo semestre di quest'anno la perdita netta è stata di 26,2 milioni).