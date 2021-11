A Piazza Affari vola Tim (+26%) dopo offerta fondo Kkr. Corre anche Vivendi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vola Telecom Italia in Borsa dopo l'offerta del fondo KKR per il gruppo di telecomunicazioni. Il titolo segna un prezzo di 43 centesimi, a fronte degli 0,3465 euro della chiusura ufficiale di venerdì 19 novembre a Piazza Affari, ma comunque ancora inferiore rispetto allo 0,505 euro che il fondo americano sarebbe pronto a mettere sul piatto per tutti gli azionisti per arrivare al controllo di Tim. Corre anche Inwit che ha come primo azionista una holding controllata da Tim e potrebbe essere interessata dall'eventuale riassetto di Telecom. Salgono anche le quotazioni del primo azionista del gruppo telefonico, cioè Vivendi.

Nel complesso le Borse europee sono positive ma Milano (FTSE MIB) sconta lo stacco dei dividendi per nove big del listino . Sul finire della scorsa settimana i mercati azionari europei avevano accusato il colpo della risalita del numero dei contagi legati a Covid nel Vecchio Continente e della decisione di alcuni Paesi, Austria in primis, di procedere a nuovi blocchi.Piazza Affari ha registrato un bilancio settimanale negativo per l’1,42%.

Sempre debole l'euro: le prospettive di inflazione con le potenziali mosse della Federal Reserve hanno spinto il cambio tra euro e dollaro sotto quota 1,13.

A Piazza Affari stacco cedola per nove big



A Piazza Affari stacco delle cedole autunnali per nove titoli del Ftse Mib: l'impatto tecnico in avvio per l'indice è negativo per lo 0,5%. A trattare ex dividendo sono Banca Generali (2,70 euro la cedola), Banca Mediolanum (0,23) Fineco (0,53), Intesa Sanpaolo (0,0721), Mediobanca (0,66), Poste (0,185 euro), Recordati (0,53), Tenaris (0,13) e Terna (0,0982).

Il caso Tim



Una manifestazione di interesse per il 100% di Tim a un prezzo di 0,505 per azione ordinaria o di risparmio. La proposta del fondo KKR, volta al delisting della societa', e' stata esaminata ieri dal cda di Tim, non e' vincolante ed e' soggetta al raggiungimento della soglia di adesione minima del 51% del capitale sociale di entrambe le categorie azionarie. Viene definita dal fondo americano, gia' azionista della controllata di Tim Fibercop, "amichevole" e aspira a ottenere il gradimento degli amministratori della societa' italiana e il supporto del management. E' condizionata allo svolgimento di una due diligence confirmatoria della durata di quattro settimane, nonche' al gradimento da parte dei soggetti istituzionali rilevanti. Il Governo dal canto suo, con una nota del Mef, ha preso atto della proposta del fondo, definendo l'interesse degli investitori per importanti aziende italiane "una notizia positiva per il Paese" e aggiungendo che valutera' attentamente, anche riguardo all'esercizio delle proprie prerogative (sugli asset strategici come la rete di Tim il governo puo' esercitare il golden power, ndr), i progetti che interessino l'infrastruttura". Dal fronte di Vivendi, primo socio di Tim, arriva la preoccupazione e' che dietro le quinte dell'operazione con Kkr ci sia l'attuale amministratore delegato del gruppo, Luigi Gubitosi. Su questo punto, secondo quanto si apprende, la media company potrebbe anche valutare le vie legali. Ora gli occhi sono, dunque, puntati sul prossimo consiglio di amministrazione atteso il 26 di novembre. Un board convocato, poco prima della notizia dell'interesse di Kkr, dopo le lettere di sindaci e consiglieri preoccupati dall'andamento dell'azienda, per avere nuovamente chiarezza sulle strategie e l'organizzazione del gruppo. Inizialmente il presidente Rossi aveva convocato il consiglio per il 17 dicembre, poi lo ha anticipato al 26 novembre.