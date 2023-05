A picco Leonardo, Goldman taglia rating a neutral dopo corsa titolo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Goldman Sachs in un report sul settore della difesa ha tagliato il giudizio su Leonardo - Finmeccanica a Neutral dal precendete Buy, dopo un periodo un cui il titolo ha sovraperformato, in un report su tutto il settore europeo della difesa. Le azioni a Piazza Affari sono arrivate a perdere quasi cinque punti, dopo essere salite del 30% da inizio anno e del 48% in sei mesi. Viaggia ora sui livelli pre-Covid. Il titolo era nella buy-list dal 17 gennaio 2023, da allora il rialzo è stato del 36% contro un aumento del Ftse World Europe del 3%. Leonardo ha sovraperformato anche i competitor e il titolo, secondo gli analisti, a questi livelli è adeguatamente valutato. Gli analisti di Goldman dicono di vedere meno elementi catalizzatori sul titolo nei prossimi 12 mesi.

«Anche se il gruppo mantiene una buona esposizione nei mercati chiave, non ci posizioniamo più oltre il consenso e non vediamo elementi per un re-rating nei prossimi 12 mesi», anche in considerazione del recente cambio ai vertici e in attesa di maggiori indicazioni dal nuovo management, compresa la nomina del nuovo ad Cingolani, di un nuovo condirettore generale Mariani e di una lista di consiglieri di minoranza proposta da un gruppo di investitori rappresentata da Greenwood Capital Management. «Anche se i feedback sui nuovi vertici sono stati in generale positivi - scrive Goldman - notiamo che il management sta rivedendo la strategia e il business e non è probabile che ci siano degli update sui target di medio termine prima del prossimo anno, al più presto». Goldman ha rivisto leggermente al ribasso le sue stime 2023-24, ma ha migliorato il target price a 12 mesi da 11,7 a 12 euro.