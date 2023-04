A piedi per 130 km sulla Via delle Due Sorelle

Sono circa 50 i chilometri che separano Bergamo da Brescia, circa mezz'ora di auto. Ma per i meno pigri la possibilità di viaggiare da una all'altra si può concretizzare all'insegna del turismo lento e della sostenibilità grazie a nuovi percorsi per cicloturisti e amanti del trekking da vivere anche come gita giornaliera o di un weekend. La Via delle Due Sorelle è un cammino creato per unire le due città anche a livello simbolico: per dare più visibilità ai luoghi attraversati, verranno infatti posizionate (alla partenza, all'arrivo e a metà percorso) opere di arte contemporanea a carattere permanente, ispirate ai valori del cammino, alla natura e all'identità dei luoghi, e saranno messe in scena performance di arte partecipata, musica e teatro.

Diviso in sei tappe, il cammino si snoda complessivamente per 130 km interamente in collina fra paesaggi lacustri e prealpini e ha l'obiettivo di far conoscere a piedi luoghi e sentieri dal grande valore storico come l'Antica Via Valeriana, il Cammino di Santa Giulia, il sentiero Verde dell'Oglio, la Via Mercatorum, l'Alta via Delle Grazie (tutti tracciati online sulla piattaforma “Lombardia in Cammino”), entrando a contatto con tradizioni e prodotti del territorio. Il percorso tocca 34 comuni, diversi parchi regionali (il Parco dei Colli di Bergamo, il Parco regionale Oglio Nord, il Parco delle Colline di Brescia e le Torbiere del Sebino), alcuni siti Unesco (Città Alta a Bergamo con le sue Mura venete e le Incisioni rupestri in Valle Camonica per esempio) e regala gradite sorprese come la Strada del Vino della Franciacorta e Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca.