A Pioltello nuovo deposito di smistamento di Amazon

3' di lettura

Sarà operativo in estate il deposito di smistamento di Pioltello, a pochi chilometri di Milano. È l’ultimo investimento di Amazon in Italia e segue a distanza di sole 24 ore quello annunciato a Cividate al Piano, nella bergamasca. Il sito di Pioltello si sviluppa su una superficie di circa 8mila metri quadri in cui lavoreranno una vendita di addetti diretti. Amazon Logistics Italia lavorerà con diversi fornitori locali di servizi di consegna, continuando così a investire nella sua rete logistica, migliorando la propria capacità di consegna e soddisfacendo la crescente domanda dei clienti. È previsto che i fornitori di servizi di consegna assumano oltre cento autisti a tempo indeterminato.

Da oggi sono aperte le selezioni per le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di supporto a cui è possibile candidarsi accedendo al sito www.amazon.jobs/it. Le selezioni per gli operatori di magazzino saranno invece disponibili nelle prossime settimane. I dipendenti saranno assunti al quinto livello del Contratto nazionale del trasporto e della logistica con un salario d’ingresso pari a 1.550 euro lordi, tra i più alti del settore, e numerosi benefit che includono sconti per i dipendenti su Amazon.it e un’assicurazione integrativa contro gli infortuni. Amazon offre ai propri dipendenti ulteriori opportunità come il programma Career Choice, che copre fino al 95% del costo delle rette e dei libri di testo per chi desidera specializzarsi in un ambito specifico frequentando corsi professionali per quattro anni.

Loading...

«Siamo lieti che un’azienda di eccellenza a livello mondiale abbia scelto di investire su Pioltello – commenta Ivonne Cosciotti, sindaco di Pioltello -. I vincoli urbanistici della nostra città imponevano che la nuova struttura fosse progettata secondo elevatissimi standard ambientali e realizzata nel rispetto dei più avanzati criteri di sostenibilità e impatto sul territorio. È inoltre previsto un forte investimento sulla mobilità elettrica che si sposa con la visione ambientalista di questa amministrazione comunale e che vede Pioltello pilota di questa linea di sviluppo futuro. In un momento di forte crisi economica, è da sottolineare la creazione di nuovi posti di lavoro stabili oltre alle opportunità di collaborazione con le imprese locali: l’auspicio è che l’arrivo di Amazon possa dare un contributo alla delicata fase di ripresa che ci aspetta nei prossimi mesi, una volta superata l’emergenza sanitaria».

Il progetto del nuovo deposito sarà realizzato al fine di raggiungere il livello Eccellente della certificazione Breeam che valuta l’impatto ambientale della struttura sin dalla fase di costruzione in modo da garantire la massima sostenibilità di materiali e processi. Il tetto e i rivestimenti sono stati realizzati con materiali di alta qualità e progettati per raggiungere livelli ottimali di isolamento termico ed efficienza energetica. Sul tetto saranno installati circa 800 metri quadri di pannelli solari fotovoltaici (35% in più rispetto ai requisiti di legge) per una produzione di 160 kW di energia elettrica e il magazzino utilizzerà ampiamente l’illuminazione a led. Inoltre l’edificio sarà predisposto per l’installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli elettrici, che consentiranno in futuro l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili.

Il nuovo deposito di smistamento di Pioltello sarà l’undicesima struttura aperta da Amazon in Lombardia, regione in cui ha già creato 1.800 posti di lavoro a tempo indeterminato. L'azienda ieri ha annunciato l’apertura del primo centro di distribuzione a Cividate al Piano, in provincia di Bergamo, e ha già aperto le sedi aziendali a Milano, un centro di smistamento a Casirate d’Adda (nella bergamasca), un centro di distribuzione urbano Prime Now a Milano, sei depositi di smistamento situati a Milano, Origgio (Varese), Buccinasco (Milano), Peschiera Borromeo (Milano), Burago di Molgora (in provincia di Monza e Brianza) e Castegnato, nel bresciano.