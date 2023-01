A Plan de Corones tutti in pista con Biathlon, Slalom e Gigante

È ai piedi delle splendide vette della Vedrette di Ries tra i bellissimi larici e abeti imbiancati di neve e ai margini del lago di Anterselva in Val Pusteria che durante questo week end si tiene la BMW IBU World Cup Biathlon 2023, gara di coppa del mondo di biathlon, il più grande d’Italia in questa disciplina. Sin dai primi anni 70 la Valle Anterselva ha una fortissima tradizione in questo sport. Oltre 300 atleti di 35 diverse nazionalità, uomini e donne, sono impegnati nelle varie gare. Frizzante ed energica sarà l’atmosfera anche quest’anno, con un pubblico di appassionati e di vip da tutto il mondo. Sede della gara, e punto di partenza e di arrivo di tutti i percorsi, è il centro di biathlon e sci “Südtirol Arena Alto Adige”, già designato come stadio dove si svolgeranno anche le sfide di biathlon ai prossimi Giochi Olimpici Invernali del 2026. Sempre a Plan da Corones questa volta a San Vigilio di Marebbe va in scena il 24 gennaio sulla mitica pista nera Erta, l’Audi Fis Skiworldcup 2023, coppa del mondo di slalom gigante femminile.

Giunta alla sua 6a edizione, è una gara spettacolare ma soprattutto una grande occasione per tutto il comprensorio. Sono infatti tanti i concerti e le feste a tema che fanno da contorno ad una manifestazione considerata la “formula 1 dell’inverno”. E poi sempre sull’Erta il 25 gennaio nel programma per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino c’è anche la gara del gigante. A Plan de Corones da non perdere il bellissimo museo MMCorones al margine del più spettacolare altopiano panoramico dell’Alto Adige, dedicato all’alpinismo tradizionale. La vista mozzafiato sulle Alpi, che si gode dall’inconfondibile edificio progettato da Zaha Hadid, è parte integrante dell'esperienza museale: lo sguardo spazia in tutte e quattro le direzioni cardinali, anche oltre i confini provinciali, dalle Dolomiti di Lienz a est fino all’Ortles a ovest, dalla Marmolada a sud fino alle Alpi della Zillertal a nord.