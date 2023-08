A Portland tra cibo creativo e giardini di rose

Portland è camaleontica, istrionica, pullula di giovani che inventano sempre nuove start-up, specialmente in campo gastronomico. Dal Jupiter Hotel assai design style appena oltre l'iconico ponte in ferro di Burnside, alle boutique e ristoranti di Inner South East, arrivando al mitico Cartopia, il primo permanente food cart degli U.S.A, ecco che ci si ritrova al Ladd's Addition, in cui roseti antichi sbocciano nelle rotatorie, intorno al National Hat Museum, non lontano dal Barley Mill e il Cloud Forest, rispettivamente il pub dedicato al culto della storica band The Grateful Dead, e la cioccolateria più trendy. L'Irving Street Kitchen assomiglia a una galleria di arte contemporanea e a una libreria colma di volumi, invece ai suoi tavoli si gustano le ricette ispirate dalla chef Julia Child. Tra i magazzini dismessi e le fabbriche abbandonate del Central East Side sorte all'inizio del ‘900 a ridosso del binario della ferrovia, nascono numerosi caffè sperimentali come Coava e Ava Gene's. Nel quartiere di Alberta ci sono Aviary e Salt & Straw, altri indirizzi interessanti per il food, mentre Powell's Books è un'eccezionale libreria indipendente, ideale per conoscere gente in gamba. Sarà tra quegli scaffali che troverete i volumi da sfogliare per conoscere i nomi delle rose che sono collezionate e curate maniacalmente all'International Rose Test Garden visitato ogni anno da un milione di appassionati di questo fiore.

Durante la seconda guerra mondiale, tante varietà europee furono trapiantate qui per evitare il rischio che a casa dei bombardamenti andassero perdute per sempre. Fu Jesse A. Currey, giornalista e botanico, a pilotare quel viaggio delle rose di cui oggi tutti gli sono assai grati. Accanto prospera anche il Giardino Giapponese, altra gemma bonsai di questo piccolo, grande stato americano.



