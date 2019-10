A Porto Levante la piattaforma che distribuisce metano all’Italia

È posato sulla sabbia del fondo, come un’isola dalla forma innaturale della scatola. Il dado di calcestruzzo è cavo, vuoto: dentro al cubo ci sono due termos coibentati in cui è tenuto freddissimo il metano liquido. Sopra al cubo vuoto di calcestruzzo, che è il serbatoio del metano liquido, sono posati gli impianti, i vaporizzatori, la centrale elettrica, gli scambiatori di calore, le scialuppe di salvataggio, la torcia d’emergenza, il piatto d’atterraggio degli elicotteri, le ciminiere, l’edificio degli alloggi.

L’allestimento è come quello delle piattaforme petrolifere, quelle con le zampe immerse nel mare, e come quello delle navi mercantili. Tubi con flange e bulloni, passerelle di griglioni d’acciaio, grate da cui escono il rombo di motori potenti e aria calda, corrimano verniciati di giallo nella parte “industriale”. Invece l’edificio alloggi è il dominio del linoleum, dei pannelli laminati tipo fòrmica, del ronzio sottile e ultrasonico delle luci al neon.

Come vive l’equipaggio? Ogni camera vista mare ha due posti: due scrivanie, due armadietti, letti a castello e il gabinetto con doccia.Nella sala controllo, con i grandi schermi, le consolle coperte di video, di comandi e di bottoni, i radar sui cui schermi si disegna il mare popolato di navi. Vicino alla sala controllo ci sono gli uffici per tutte le attività del terminal; gli elmetti bianchi i colorati posati sugli armadietti, il ronzare dei radiotelefoni tenuti in carica sulle scrivanie. La lavanderia in cui vengono lavati, stirati e rimessi in ordine non solamente la biancheria ordinaria ma anche gli abiti da lavoro con i colori ad alta visibilità giallo, rosso e arancio. C’è una piccola infermeria, con alcuni letti e tutte le attrezzature mediche necessarie a curare malattie lievi o per un pronto soccorso in caso di incidenti legati alle attività della piattaforma. Il medico è permanente. Per problemi più seri l’elicottero porta a terra all’ospedale di Adria.

E poi ci sono gli spazi relax. Un grande salotto ha le poltrone di pelle così morbide che c’è da ricuperarvi il sonno arretrato; l’equipaggio lo chiama il “cinema” perché c’è il maxischermo per proiettare i film, sono allineati a centinaia i blueray e i dvd. Vicino c’è una stanza capiente allestita a palestra, con le attrezzature da ginnastica per sfogare la reclusione. E poi il cuore della vita sociale della piattaforma Adriatic Lng: la mensa in cui spignatta la brigata di cucina dello chef Giuseppe Cobuzzi, pugliese, imbarcato dal 2008 quando sul cassone di cemento e acciaio c’erano le squadre di montatori che allestivano a pezzo a pezzo il gigante del metano.

Il rigassificatore Adriatic Lng è uno dei grandi snodi europei del metano: importa in Italia più di 6 miliardi di metri cubi di gas l’anno è come un gasdotto ma senza la fisicità e il vincolo di un tubo di migliaia di chilometri.