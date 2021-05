A Portofino la nuova vita dello Splendido Mare, fra vela ed eccellenza gastronomica

2' di lettura

Ad Ava Gardner è dedicata la suite che affaccia direttamente sul golfo e guarda il mare con gli yacht ormeggiati. Ma sono tante le istantanee degli anni d'oro del cinema che hanno fatto dello Splendido Mare il simbolo della dolce vita. Per le strade di Portofino hanno passeggiato Rita Hayworth, Clark Gable, Greta Garbo e Humphrey Bogart. E' qui Richard Burton ha chiesto a Elizabeth Taylor di sposarlo, è qui in Piazzetta che Ava Gardner si sentiva a casa.

Elizabeth Taylor e Richard Burton.

Dopo una completa ristrutturazione, nel rispetto della storia del luogo, la tradizione della riviera e lo spirito nautico del porticciolo ligure (specie nel progetto degli interni), questa “locanda di charme”, con sole 14 camere e suite, riapre nel mese di maggio. L'occasione sono le Regate di Primavera – Splendido Mare Cup, che dal 6 al 9 tornano a Portofino. Una competizione riservata a yacht dai 18 metri in su e realizzata in partnership con lo Yacht Club Italiano, l'International Maxi Association e quattro cantieri tra i più prestigiosi del mondo.

PER MARE Accanto al grande spettacolo della vela, il gruppo Belmond ha sviluppato una serie di esperienze radicate nel territorio, che definiscono la qualità del soggiorno: le escursioni su antiche barche tradizionali, le passeggiate guidate nella natura, la cucina con i sapori e gli aromi locali. Partendo dal porto, gli ospiti possono salpare a bordo di un gozzo, la tradizionale barca da pesca ligure, per una crociera lenta, rilassata, che percorre la costa fino alla Baia di San Fruttuoso dove vedere la statua sommersa del Cristo degli Abissi. Per pranzo la scelta è fra un picnic preparato dal ristorante dell'hotel, il DaV Mare oppure una sosta in cui assaporare pesce fresco direttamente dai pescatori locali.

PER TERRA Per chi ama le escursioni a piedi, l'esperienza più romantica è la Passeggiata dei Baci, un percorso di 12 chilometri che partendo da San Rocco, passa per Camogli, e arriva a San Fruttuoso. Interessanti anche le gite di mezza giornata al Monte di Portofino, accompagnati da una guida esperta di botanica, per imparare a riconoscere le erbe del luogo e le loro proprietà.

Lo Splendido Mare dalla Piazzetta di Portofino.

A CASA. Per ricreare l'atmosfera accogliente e rilassata di una casa, lo studio Festen Architecture ha curato, in tutti gli spazi dell'hotel, dettagli ispirati alla tradizione marinara infusi di glamour anni '50 e richiami al design di metà Novecento. Ogni camera è diversa dalle altre ed è caratterizzata da colori ispirati alle tradizionali casette liguri. I tessuti degli interni sono di Loro Piana e Rubelli, mentre gli abiti del personale sono stati creati da Arthur Arbesser. Impressionante la collezione d'arte che include oltre 100 opere selezionate da ARTIQ, con pezzi commissionati ad hoc all'artista italiano Gabriele Cappelli. Nuovo anche il ristorante, DaV Mare, in partnership con il Gruppo Da Vittorio, per un'esperienza di pura eccellenza gastronomica.