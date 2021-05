A prendere decisioni sono gli incoscienti

Inoltre dovremmo accettare l’idea che ci siano molte coscienze, non una; o, perlomeno, che non esista un centro unitario della coscienza, tipo la ghiandola pineale di Cartesio. Questo perché le dimostrazioni relative ai vari tipi di inconscio cognitivo sono specifiche, non generali. I pazienti affetti da vista cieca possono rispondere agli stimoli visivi senza fare esperienza di questi stimoli, ma non hanno perduto la capacità di avere esperienze in altri domini, per esempio provano qualcosa quando odono o toccano degli stimoli. Non è mai stata descritta, che io sappia, una condizione di funzionamento generalizzato a livello del comportamento (che escluda quindi una condizione come quella dello stato vegetativo) nella quale tutti i contenuti di coscienza siano assenti. Abbiamo evidenza di zombie locali, ma non generali.

Più complicato il giudizio sulla parte del libro nella quale Koch manifesta il suo entusiasmo per la teoria dell’informazione integrata di Giulio Tononi. Vari studiosi di formazione matematica hanno espresso di recente delle riserve sul fatto che i concetti della teoria siano ben definiti. E il filosofo Paul Thagard ha notato che l’affermazione di Koch secondo cui la coscienza sarebbe una proprietà fondamentale di qualsiasi meccanismo che abbia potere causale su se stesso si applica benone allo sciacquone del WC (come a qualsiasi macchina che utilizzi un meccanismo a feedback). Dal mio punto di vista, comunque, il problema maggiore è che la teoria propone una misura dell’informazione, ma non ci dice nulla sulla natura delle esperienze, sul perché siano comparse e sul perché siano così diverse tra loro (come lo è vedere il rosso o odorare il profumo di una rosa).

Resta il plauso a Koch per aver sdoganato, assieme al suo mentore Francis Crick e a un manipolo di altri studiosi, lo studio della coscienza come un tema di ricerca scientificamente rispettabile, anziché il sintomo, come sostenuto dai colleghi più maliziosi, di un’incipiente affezione che tenderebbe a colpire scienziati illustri ma attempati.

