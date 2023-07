A Prysmian progetto per il potenziamento delle reti energetiche del Regno Unito

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prysmian Group, gruppo attivo nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, «ha raggiunto un importante traguardo con SP Transmission plc e National Grid Electricity Transmission plc, due dei proprietari della rete di trasmissione elettrica in Gran Bretagna».

Così in una nota del gruppo italiano leader nei business energia e telecomunicazioni, in cui si spiega che «a seguito della selezione a maggio 2023 di Prysmian come preferred bidder esclusivo, l'accordo prevede un pagamento iniziale di 85 milioni e la garanzia per una continua disponibilità di capacità da parte del gruppo Prysmian per la realizzazione della connessione in cavo Eastern Green Link 1 (EGL1) durante il rimanente periodo di trattative volto alla finalizzazione del contratto in maniera tempestiva entro l'anno».

Eastern Green Link 1 prevede una connessione in cavo sottomarino e terrestre ad alta tensione in corrente continua (HVDC) che utilizzerà circa 400 km di cavo su un percorso di circa 200 km, collegando Torness in Scozia ad Hawthorn Pit nel nord dell'Inghilterra. Con una capacità di trasmissione di energia di 2 GW si prevede che questa connessione sarà il primo sistema in cavo nel Regno Unito a utilizzare la tecnologia ad alta tensione in corrente continua (HVDC) da 525 kV con isolamento estruso in XLPE. Un sistema in cavo da 400 kV ad alta tensione in corrente alternata (HVAC) che richiederà circa 30 km di cavo su un percorso di 5 km collegherà inoltre le sottostazioni di conversione e di rete al capo scozzese della tratta.

EGL1 «rientra in una serie di potenziamenti pianificati delle reti elettriche volti a incrementare la capacità dell'attuale rete di trasmissione del Regno Unito e favorire un incremento dei flussi di energia rinnovabile dal nord del paese verso i centri delle aree meridionali che ne necessitano. Questa connessione supporterà perciò l’ambizione di avere 50 GW di energia eolica generata offshore entro il 2030 e raggiungere un'economia Net Zero entro il 2050».