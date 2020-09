A Remo Rapino il Premio Campiello con “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio” Il verdetto della Giuria dei Trecento lettori che sceglie il vincitore nella Cinquina del premio promosso dagli Industriali del Veneto è stato annunciato in Piazza San Marco di Redazione Domenica

È Remo Rapino, abruzzese di Lanciano, ad aggiudicarsi la 58esima edizione del Premio Campiello con Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio (Minimum Fax).

Il verdetto della Giuria dei Trecento lettori che sceglie il vincitore nella Cinquina del premio veneziano promosso dagli Industriali del Veneto è stato annunciato sabato sera nel corso di una suggestiva edizione organizzata in Piazza San Marco, cioè in un contesto tutto nuovo per il premio, imposto dalle esigenze di sicurezza sanitaria.

Altri quattro finalisti

Novantadue voti hanno incoronato il romanzo di Rapino, lasciando ben distaccati gli altri quattro finalisti, cioè nell'ordine il chioggiotto Sandro Frizziero con Sommersione (Fazi), Ade Zeno con L'incanto del pesce luna (Bollati Boringhieri), Francesco Guccini con Tralummescuro (Giunti) e Patrizia Cavalli con Con passi giapponesi (Einaudi).

A selezionare la cinquina, in un'edizione resa più complicata e sofferta da vari contrattempi, era stata in primavera la Giuria dei Letterati composta da Federico Bertoni, Daniela Brogi, Silvia Calandrelli, Chiara Fenoglio, Luigi Matt, Ermanno Paccagnini, Lorenzo Tomasin, Roberto Vecchioni ed Emanuele Zinato, oltreché da Philippe Daverio che, prematuramente scomparso solo quattro giorni prima della premiazione, è stato ricordato in uno dei momenti più toccanti della cerimonia.

Opera prima

La stessa giuria ha scelto anche la vincitrice del premio per l'opera prima, la siracusana Veronica Galletta con Le isole di Norman (Italo Svevo), mentre il Comitato di gestione della Fondazione Campiello ha assegnato il premio alla carriera ad Alessandro Baricco, intervistato durante la serata da un'impeccabile Cristina Parodi.