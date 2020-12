A Riccardo Barlaam il premio Amerigo per la radio. Tutti i premiati Il premio ai giornalisti che si sono distinti nel lavoro di raccontare l'America agli italiani. Premio speciale al decano dei corrispondenti de Medici

FIRENZE - Il Premio giornalistico Amerigo dal 2009 ogni anno viene attribuito a quei giornalisti che si sono distinti nel loro quotidiano e intenso lavoro di raccontare l'America agli italiani. La cerimonia per la XXII edizione, nell'anno del Covid, si è svolta in modalità virtuale tra le due sponde dell'Atlantico, con la partecipazione del console generale degli Stati Uniti a Firenze Ragini Gupta.



Il giornalista del Sole 24 Ore Riccardo Barlaam è tra i premiati di questa edizione. Come si legge nelle motivazioni del premio: “Il Premio Amerigo per la Radio va a Riccardo Barlaam corrispondente del Gruppo Il Sole 24 Ore dagli Stati Uniti da dove segue la finanza, l'economia e la politica americana per il quotidiano cartaceo, il sito Sole24Ore.com e Radio24, nei Gr e nelle varie trasmissioni di approfondimento quotidiane dell'emittente radiofonica. Barlaam ha raccontato le elezioni americane anche con lunghi approfondimenti settimanali su Radio Radicale e negli interventi al mattino su RaiRadio1. Prima di attraversare l'Atlantico si è molto impegnato per organizzare una ricca e corretta informazione sull'Africa. Editorialista per Nigrizia dal 2010 ha creato e diretto con una rete di giornalisti africani il sito di informazione AfricaTimesNews. Nel 2013 ha vinto il Premio Harambee per il suo impegno sull'Africa e il Premio Baldoni nel 2008. Il Premio Amerigo intende segnalare un'esperienza giornalistica di alto livello, in grado di osservare e raccontare al pubblico italiano la realtà attraverso uno strumento che richiede una particolare forza espressiva qual è la radio”.

Il Premio Amerigo per la Televisione va a Dario Laruffa, dal 2017 corrispondente per il Tg2 della Rai da New York per l'“alta professionalità e competenza del giornalista nel raccontare al pubblico italiano gli sviluppi della politica e del sistema economico degli Stati Uniti”.

Il Premio Amerigo per i Social Media è stato attribuito a Francesco Costa, cofondatore e vicedirettore del Post, autore di podcast e della newsletter “da Costa a Costa” sulla politica statunitense. “Una professionalità giornalistica in grado di capire e utilizzare i mezzi di comunicazione multimediali per trasmettere al pubblico italiano contenuti di alta qualità che riguardano la politica e la società americana”.

A Paola Peduzzi vicedirettore del Foglio il premio della categoria “Quotidiani”. “Peduzzi – si legge nelle motivazioni - scrive di politica americana ed europea. In particolare si interessa ai personaggi che animano la politica, alle loro storie e al dibattito delle idee”.