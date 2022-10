A rilento la nascita di comunità per produrre e scambiare energia

Le iniziative sui territori

Nel 2015 in Italia è decollato il centro per le Comunità Solari (spin-off dell’Università di Bologna) per sviluppare strumenti utili per accompagnare le famiglie nella transizione energetica verso un mondo alimentato da energia rinnovabile. In questi anni diversi sono stati i laboratori che non di rado si sono inseriti in progetti-pilota all’interno di programmi europei, che spesso legano ambiente e sociale. Chiara Brogi, referente di ènostra (una cooperativa energetica che promuove la transizione energetica dal basso, equa e accessibile), ricorda come le Cer siano «aggregazioni di più soggetti, cittadini, imprese, Comuni, enti religiosi che realizzano insieme un impianto, condividono la produzione e il beneficio va alla comunità stessa, che lo ridistribuisce in base alle regole stabilite a monte».

Ènostra ad oggi ha in pipeline una quindicina di Cer su tutto il territorio nazionale, tra cui Bìccari, 2.600 abitanti in provincia di Foggia, «dove il Comune ha deciso di combattere la povertà energetica coinvolgendo l’Agenzia per la casa. L’impianto – racconta Brogi – sarà installato sulle coperture delle case popolari e si darà priorità nella restituzione ai consumatori più vulnerabili».

Nel Comune di Torre Beretti e Castellaro, 510 abitanti nel pavese, sempre la Pa si sta impegnando per promuovere la nascita di una Cer per ridurre la spesa energetica. «Di fatto i piccoli comuni – commenta Brogi – sono un hub di sperimentazione».

In prospettiva diventerà decisivo lo studio di piattaforme che incrociano i dati di produzione e consumo, anche per ipotizzare un allargamento tra i player della filiera.

Progetti di architettura energetica

Altre sfide? Coinvolgere il real estate (come anticipato, ad esempio, da Massimo Caputi per il settore termale, sul Sole 24 Ore del 22 settembre) o il mondo della progettazione (si veda Il Sole del 26 settembre), per lavorare su un diverso disegno urbano, con progetti di architettura energetica, anche immaginando nuovi paesaggi dove l’energia sia il driver per la ricerca e sviluppo di soluzioni anche in alleanza con l’industria. «All’orizzonte rimane comunque l’incertezza legata alla regolamentazione dei prezzi dell’energia, decisi dal mercato globale – ricorda Luigi Di Marco, Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) –, che al momento non ha consentito alle Cer di decollare, sviluppando al meglio le loro potenzialità».