A rischio 7,8 miliardi di esportazioni italiane se il Pil Usa va a -8%

Nel 2019 l’Italia ha esportato verso gli Stati Uniti beni per 45,5 miliardi di euro. Nomisma stima che, se il Pil statunitense dovesse calare di 8 punti percentuali, sono a rischio 7.8 miliardi di euro, il 17 per cento del nostro flusso di esportazioni verso gli Usa.

Le elasticità dei comparti alla variazione del Pil americano sono di intensità assai differente nei differenti comparti. Per nostra fortuna i comparti che mostrano le elasticità più elevate registrano quote di export basse: articoli in gomma (elasticità 4,88, quota 4,3%), servizi (elasticità 4,69, quota 0,67%) e legno e prodotti in legno (elasticità 4,48, quota 0,77%).

Di converso i tre comparti più importanti mostrano elasticità basse: macchinari e apparecchi n.c.a. (quota 18,28%, elasticità 1,9),

articoli farmaceutici (quota 12,8%, elasticità 0,44) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (quota 10%, elasticità 0,8).



Intrecciando quote ed elasticità i comparti maggiormente coinvolti sono macchinari e apparecchi n.c.a. che ridurrebbero il loro flusso di 1,26 miliardi (-15%); prodotti tessili, abbigliamento pelli ed accessori che perderebbero 1,1 miliardi (-28%); 800 milioni di euro in meno segnerebbero le esportazioni dei mezzi di trasporto (-9,6%). Infine, la voce più rilevante in termini di impatto sono le altre attività manifatturiere (gioielli, strumenti musicali, articoli sportivi e giocattoli…) che perderebbero 1,7 miliardi (-37%).

In precedenza, Nomisma, sempre in collaborazione con Cribis, aveva stimato l’impatto sull’export italiano rispetto al rallentamento del Pil tedesco: il nostro primo mercato. La differenza che emerge nel confronto tra le esportazioni del nostro paese (e le rispettive elasticità), verso queste due potenze economiche, è che nel caso della Germania l’intreccio delle nostre esportazioni era assolutamente integrato nella trama produttiva tedesca. Rispetto agli Stati Uniti, le nostre esportazioni sono maggiormente dirette su beni di consumo finali piuttosto che semilavorati. In tal senso gli Stati Uniti rappresentano più un ottimo cliente piuttosto che un partner produttivo.