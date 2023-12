Euro 2, a rischio paralisi 1.500 autobus in servizio nelle città. «Deroga o costretti al fermo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Millecinquecento autobus in servizio nelle città sono a rischio tagliola senza interventi di proroga delle norme ambientali europee. Lo denunciano Anav (Confindutria) e Asstra (Confservizi) rivolgendo un disperato appello al governo per fermare le lancette prima della scadenza del 1 gennaio, data in cui scatterà la tagliola del divieto di circolazione degli Euro 2. A normativa vigente si prevede - spiegano le associazioni che rappresentano le aziende di Tpl - una diminuzione di circa 70 milioni di chilometri all'anno, corrispondente al 4,5% dell'offerta complessiva annua di trasporto pubblico, con alcune Regioni che potrebbero subire riduzioni fino al 10% a causa della percentuale più alta di autobus Euro 2 in circolazione.

L’impatto ambientale

«Il Tpl con autobus ha un'impronta ambientale sostanzialmente irrilevante mentre è in grado di ridurre dell'1,7% le emissioni complessive di CO2 attraverso lo shift modale dalla motorizzazione privata - dice Nicola Biscotti, presidente Anava - Il divieto di circolazione dei bus Euro 2 non ha quindi senso dal punto di vista ambientale». Le associazioni chiedono una proroga per consentire alle imprese di realizzare il cambio dei veicoli, ma comunque garantiscono che entro il 2024 lo shift sarà stato completato. «Sono in corso straordinari investimenti a carattere europeo e nazionale per rinnovare il parco autobus delle aziende di trasporto pubblico con mezzi a zero emissioni, pari ad oltre 8 miliardi di euro fino al 2033 - chiosa il presidente Asstra Andrea Gibelli -. Le aziende sono impegnate in un processo di rinnovamento straordinario e in grande sforzo progettuale e attuativo, ma le aziende comprano i veicoli non li producono».

Rinnovo al ralenti

Alla base del rallentamento nella sostituzione del parco bus i noti rallentamenti dovuti alla «carenza delle materie prime, della filiera produttiva e dalla necessità di aggiornare le gare alla dinamica inflattiva determinata dalla crisi energetica in atto». La richiesta di Anav e Asstra, già arrivata sul tavolo di Governo e Regioni, è quella di intervenire sulla scia della proroga degli Euro 3 stabilita nel corso della conversione in legge del dl 132/2023 con le proroghe fiscali. La palla passa ora all’esecutivo e agli enti locali.

Salvini contro lo sciopero

Ma intanto il ministro Salvini torna a contestare gli scioperi. «Fortuna che ci sono gli agricoltori che non scioperano mai e oggi pomeriggio sono al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a incontrare alcuni sindacati che hanno convocato l'ennesimo sciopero generale del trasporto pubblico locale per venerdì 15 dicembre - ha detto il titolare delle Infrastrutture intervenendo all'Assemblea di Confagricoltura - mi permetterò di dire che il diritto allo sciopero è sacrosanto, ma non lo fai di 24 ore nel penultimo venerdì prima del Santo Natale, perché c'è il diritto allo sciopero ma c'è anche il diritto al lavoro».