Safilo, a rischio lo stabilimento di Longarone. Sindacati in allarme: sciopero di otto ore

Le altre reazioni della politica

«Come presidente della Commissione Industria al Senato, ma soprattutto come sindaco di Calalzo di Cadore, paese di fondazione di Safilo, non posso che garantire il massimo sostegno ad ogni possibile iniziativa che garantisca la tenuta occupazionale e produttiva dello stabilimento di Longarone», ha detto il senatore Luca De Carlo (Fratelli d’Italia). Per De Carlo «la tutela del lavoro è la priorità assoluta, così come la difesa di Safilo e della sua storia, che già una volta ha visto la chiusura dello stabilimento proprio di Calalzo. Ho la massima fiducia nell’assessore Elena Donazzan, a cui viene riconosciuta sensibilità e credibilità anche dalle parti sindacali, e nel tavolo di crisi che ha prontamente convocato; nel frattempo, ho personalmente già sentito il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, tra l’altro anche lui proveniente da una città dove è presente una sede Safilo come Padova, e con l’amministratore delegato di Safilo Angelo Trocchia. Auspico quindi che quando prima venga fatta chiarezza sul quadro della situazione, così da poter mettere in campo tutte le azioni possibili - ha concluso De Carlo - per tutelare al tempo stesso l’occupazione e uno dei marchi di eccellenza dell’occhialeria made in Italy che vede proprio nel Bellunese il suo distretto di riferimento». Un altro parlamentare veneto, il deputato del Pd Alessandro Zan, è intervenuto sulla vicenda: «Voglio esprimere piena solidarietà ai 472 lavoratori Safilo dello stabilimento di Longarone, che rischiano il posto di lavoro per una logica speculativa ed esclusivamente rivolta al profitto da parte dell’azienda. Non è accettabile che le maestranze e il know-how così prezioso del territorio siano a rischio, insieme al futuro di tante famiglie, soprattutto dopo le promesse fatte da Safilo nel 2019 al Mise di rilancio e sviluppo proprio di quello stabilimento». «Se l’azienda vive finalmente tempi migliori ed è ora in salute lo si deve proprio alle grandi capacità professionali dei suoi lavoratori – ha aggiunto Zan –. Questa visione puramente speculativa mette a rischio anche gli altri siti produttivi e logistici veneti: per questo le istituzioni regionali, assessora Donazzan e presidente Zaia in primis, devono opporsi fermamente al piano di Safilo e agire immediatamente, a fianco delle organizzazioni sindacali, per tutelare lavoratori e territorio. Inoltre chiederò tramite un’interrogazione al ministro Urso di intervenire per far rispettare i patti presi dall’azienda nel 2019».