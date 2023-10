A Roberto Marsella il premio Business Angel dell’anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

E’ Roberto Marsella il “Miglior Angel Investor d’Italia del 2023”, secondo il premio Business Angel dell’anno. Il vincitore è stato votato in diretta dalla giuria del Premio, presieduta da Mauro Ferrari (vincitore dell’edizione 2022) e composta dai principali protagonisti degli investimenti in innovazione e startup in Italia, dopo aver assistito alla presentazione dei quattro business angel finalisti: Marco De Guzzis, Elena Paola Lanati, Roberto Marsella e Silvia Pugi.

Chi è Roberto Marsella

Roberto Marsella, dopo gli studi e una lunga carriera in finance a New York, ha effettuato il suo primo investimento di private equity nel 1991. Attualmente è head of private assets all’interno di un gruppo assicurativo europeo e, soprattutto, è investitore per passione. Crede che «aiutare lo sviluppo di una società e del suo management sia come crescere i figli: richiede pazienza … e non sempre ti ascoltano! Ma la soddisfazione è grande».

Con oltre 46 investimenti negli ultimi 10 anni, 12 exit e 3 società quotate, Marsella mette a disposizione il proprio network e la propria esperienza professionale alle imprese in cui decide di investire, tra cui compaiono: Dove Vivo, Caracol, ReeVo, Philogen, Deus Technology, Bandyer, Woom Italia, Talent Garden.

L’evento di premiazione

La finale è stata animata anche dalla partecipazione di speaker di rilievo nel mondo dell’innovazione e nel panorama internazionale. A seguito del collegamento con Sam Altman, ceo e co-founder di OpenAI, è intervenuto Giancarlo Rocchietti, presidente del Club degli Investitori, per illustrare i trend dell’angel investing. Successivamente, sono saliti sul palco Matilde Giglio (founder di Even), Francesca Carlesi (founder di Molo) e Raffaele Terrone (founder di Scalapay): tre imprenditori tech che svolgono anche l’attività di angel investor e che hanno raccontato di come le loro esperienze nel mondo delle startup stiano contribuendo a guidare ed ispirare altri founder. Infine, in collegamento da New York, è intervento Fabrice Grinda, imprenditore seriale e business angel, con oltre 300 exit e 1100 investimenti, tra cui Alibaba, Coupang, Airbnb, Instacart, Flexport, Delivery Hero.

Giancarlo Rocchietti, Presidente del Club degli Investitori, ha dichiarato: «La qualità dei finalisti e la sempre più alta partecipazione al premio di innovatori, investitori e founder dimostra che l’angel investing e gli investimenti nelle start up a livello seed sono sempre al centro del sistema dell’innovazione».