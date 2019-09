A Roma arriva il Planning Studio di Ikea, più servizi e consulenza di Enrico Netti

Ikea gioca la carta dei servizi a valore aggiunto e apre a Roma il suo primo «Planning Studio» d’Italia, format “leggero” per altro già presente nelle più grandi metropoli del mondo, da New York a Londra. Lo Studio rappresenta una alternativa ai grandi punti vendita, i costosi monoliti giallo-blu con una grande esposizione e una superficie di area di vendita intorno ai 30mila metri quadri. In Italia il prossimo Planning Studio verrà aperto a Milano.

Ora anche per il colosso svedese è il momento di puntare su snelli punti di consulenza da 700-800 metri quadri, praticamente degli show room, dove il cliente, sia la famiglia che la clientela business che vuole progettare un locale commerciale come, per esempio, un bar, un ristorante o un ufficio, trova un pacchetto di servizi a 360 gradi per arredare la casa con l’aiuto degli specialisti. Online si fissa un appuntamento: poi con la planimetria del locale e il supporto del personale si arreda o rinnova al computer l’ambiente di casa. Fondamentale l’apporto dello staff della multinazionale svedese che, gratuitamente, fornisce consigli, idee e suggerimenti. In alternativa o quando non ci si può recare nel Planning Studio di persona si può usare il servizio di videoconferenza con l’addetto del servizio di progettazione. Un servizio a pagamento (19 euro), importo che verrà scontato se l’ordine supera i 400 euro di valore. I locali “arredabili” sono cucina, soggiorno, guardaroba e camera da letto.

Per chi vuole semplicemente rinfrescare la stanza ecco il servizio di home stylist: nel negozio l’esperto fornisce spunti sullo stile, gli abbinamenti di colore, l’atmosfera e le luci. Il tutto per soli 9 euro, abbuonati quando l’importo ordinato supera i 90 euro. Ricorrere all’arredatore d’interni è gratuito ma l’esperto si può recare, a pagamento, presso l’abitazione del cliente se la zona è coperta dal servizio.

A questo innovativo pacchetto di servizi si aggiungono quelli per la consegna al piano e il montaggio degli arredi. In altre parole per anche Ikea si affida ai servizi per migliorare i ricavi.