A Roma nelle case di Calvino e Balla incontrando anche Salgado e Klimt

Proprio questa miscela permette di proseguire questo Grand Tour dell'arte a Palazzo Braschi dove va in scena Klimt. La Secessione e l'Italia, un viaggio nelle eteree emozioni che l'artista viennese al cospetto delle sue muse-amanti sapeva trasformare in capolavori, davvero bene allestiti in questo palazzo ottocentesco (http://www.museodiroma.it/it/sede/palazzo_braschi).

È del resto un avvio di dicembre scandito da appuntamenti artistici di grande richiamo: a Palazzo Barberini, va visitato il nuovo allestimento delle Sale del Cinquecento per poi accedere a quelle del Seicento e soprattutto all'esposizione Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento, in cui questi due geni mostrano tutto il loro immenso talento. Mentre alla Galleria Corsini, un'altra protagonista, meno appariscente, più pratica ma altrettanto iconica, Plautilla Bricci diventa protagonista della sua silenziosa, sorprendente rivoluzione in pittura e architettura (https://www.barberinicorsini.org/).

All’Art by the Spanish Steps come in un collegio design

Siamo ormai nella stagione dei regali. Il primo lo si può fare a se stessi, soggiornando all'Hotel Art by the Spanish Steps in quello che era un antico collegio, dove il connubio tra il passato architettonico e il design minimalista contemporaneo è davvero armonioso. Ci si può anche rilassare nella spa tra le piante di kenzia (https://www.gruppouna.it/esperienze/hotel-art-by-the-spanish-steps). E poi si trova in quella Via Margutta che ha vocazione antica e naturale per l'arte: Picasso e De Chirico hanno trascorso qui lunghi periodi, adoravano parlare agli antiquari (W. Apolloni e Turchi sono storici atelier di antichità) che ancora oggi pullulano in questa strada accanto a Piazza di Spagna.

La sala colazioni dell'Hotel Art By The Spanish Steps che era un collegio

Un'esperienza nuova e antica insieme è quella di varcare la soglia del Mausoleo di Augusto che l'Imperatore concupì dopo avere visitato quello di Alessandro Magno in Egitto. Come gran finale, si può cenare al Ristorante Tazio all'Anantara Palazzo Naiadi di Roma tra foto di epoca e cucina mediterranea gourmet: dopo il pasto, fatevi accompagnare a vedere i mosaici romani al piano inferiore. E poi dalle stanze si abbraccia con lo sguardo quell'alcova architettonica di Piazza della Repubblica (anantara.com/palazzonaiadi).