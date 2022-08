A Roma, Colliers e Progedil insieme per consulenza e servizi nel residenziale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Colliers Italia e il Gruppo Progedil hanno siglato un accordo strategico per presidiare il settore residenziale della Capitale. La partnership, che già vanta un portafoglio immobiliare in commercializzazione pari a 1.500 unità per un controvalore di circa 315 milioni di euro, creerà sinergie tali da offrire il più ampio spettro di servizi a investitori e sviluppatori. Attivo a Roma e nel territorio laziale da oltre 30 anni, il Gruppo Immobiliare Progedil è specializzato nella commercializzazione di unità residenziali, nella consulenza professionale e nell'intermediazione immobiliare per società e clienti privati.

Il Gruppo ha numerose sedi nella Capitale e vanta un valore intermediato di oltre 5,3 miliardi di euro.«Per noi – ha dichiarato Roberto Nicosia, ceo di Colliers Advisory & Transaction Italy –. Il residenziale è di interesse crescente e prioritario poiché centrale nella strategia di molti nostri clienti. Per questo abbiamo individuato Progedil come partner a Roma, certi che la città stia per entrare in una nuova e dinamica fase di mercato per quanto riguarda lo sviluppo immobiliare in ambito residenziale e che questo attrarrà l'interesse di investitori nazionali e internazionali. Grazie alle sinergie fra noi e Progedil potremo offrire ai rispettivi clienti una gamma integrata di servizi, abbattendo la complessità e rafforzando l'efficacia delle attività commerciali». «Colliers è leader mondiale nei servizi immobiliari e nell'investment management – ha commentato Marco Barile, managing director del Gruppo Immobiliare Progedil –. Siamo molto orgogliosi di aver stretto questa partnership strategica che apporterà un grande valore aggiunto alla nostra attività e sarà in grado di rafforzare ulteriormente il nostro presidio sul territorio romano».