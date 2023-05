A Roma “Da una casa di morti” di Janáček, con l’allestimento di Krzysztof Warlikowski

Ascolta la versione audio dell'articolo

Buona occasione per vedere a Roma una delle maggiori opere di Janáček, con l'allestimento affidato a uno dei più quotati registi, Krzysztof Warlikowski, Leone d'Oro della Biennale Teatro, al suo debutto operistico nel nostro Paese. Anche la presenza in Italia del direttore della Filarmonica di Berlino è un'altra occasione speciale: Kirill Petrenko rinnova la sua collaborazione con l'Orchestra della Rai. Alla Scala ascoltiamo invece la giovane star del pianismo, Jan Lisiecki, assieme alla Filarmonica.



Brescia e Torino

Il 26 al Teatro Grande di Brescia l'Orchestra Rai è diretta da Kirill Petrenko, il direttore principale dell'Orchestra Filarmonica di Berlino. Per la sua settima volta con questa formazione Petrenko presenta i Tre Pezzi per Orchestra di Alban Berg e la Lemminkäinen Suite di Jean Sibelius.Scritti tra il 1914 e il 1915 i Tre Pezzi sono il primo lavoro per grande orchestra del compositore austriaco e segnano il suo distacco dal maestro Arnold Schönberg. Il loro ampio respiro sinfonico è certamente proiettato verso il futuro, ma guarda anche da vicino la tradizione tardo-romantica mahleriana.Si basa invece sul folclore e sull'epica finlandese la Lemminkäinen Suite, uno dei lavori più importanti di Sibelius. Composta tra il 1893 e 1895 e rivista più volte sino al 1954, si ispira a un personaggio del Kalevala, il poema popolare legato alla mitologia finlandese.Il concerto si tiene anche il 24 e 25 all'Auditorium Toscanini a Torino; la seconda sera (20.30) è trasmessa in diretta su Rai Radio3.

Roma

Al Teatro dell'Opera “Da una casa di morti” di Janáček. Carcere duro, privazione della libertà, colpa e pena sono i temi affrontati nell'opera, ispirata alle omonime memorie romanzate di Dostoevskij, nelle quali lo scrittore racconta la vita dei detenuti in un campo di prigionia in Siberia, dove lui stesso era stato imprigionato per quattro anni. L'allestimento è firmato dal regista polacco Krzysztof Warlikowski, Leone d'Oro della Biennale Teatro a Venezia e al suo debutto operistico nel nostro Paese. Sul podio il giovane bielorusso Dmitry Matvienko (1990), anche lui al suo debutto operistico in Italia. La prima del 23 verrà trasmessa in diretta su Rai Radio3; lo spettacolo verrà ripreso da RaiCultura e sarà trasmesso su Rai5 il 16 novembre 2023 alle ore 21.15.

Milano

Il 28 alle 15.30 alla Scala prova aperta dell'Orchestra Filarmonica della Scala, con concerto il 29. In programma il Concert Românesc di Ligeti, il Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra di Beethoven e la Sinfonia n. 8 di Dvořák, con la direzione di Pablo Heras-Casado e la giovane star Jan Lisiecki al pianoforte. Questa prova aperta è a sostegno della Cooperativa Sociale Diapason. Il ciclo benefico, che permette al pubblico di assistere alla messa a punto di grandi concerti al Teatro alla Scala a prezzi contenuti, contribuisce da anni al sostegno di importanti progetti di solidarietà sul territorio milanese. Una preziosa sinergia tra istituzioni pubbliche e private, società civile e associazioni cittadine che, in undici edizioni, ha permesso di devolvere oltre 1.350.000 euro al terzo settore. Protagoniste del ciclo 2023 sono quattro organizzazioni che a Milano realizzano iniziative di contrasto alla povertà educativa. Nello specifico, i fondi raccolti con questa prova aperta saranno destinati al progetto sociale di Diapason “Coral-mente”, rivolto ai minori del quartiere Niguarda.