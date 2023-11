A Roma e Monza per Trame di Luce

L’Orto Botanico di Roma e la VillA Reale di Monza ospitano in contemporanea Trame di Luce , ovvero Il Festival internazionale di arte luminosa, che in questa nuova edizione prova ancora a “raccontare” la natura ridisegnandone i contorni, fino a proiettare i visitatori in una fiaba a cielo aperto lunga circa 45 giorni. La vera protagonista è la luce che attraverso l’arte mostra il suo significato estetico e metaforico. L’emozionante percorso si snoda tra installazioni e opere d’arte luminose, nate dalla creatività di artisti provenienti da tutto il mondo. L’esperienza è dedicata a grandi e piccini, attraverso una passeggiata fatta di boschi incantati, creature immaginarie, grotte magiche, tunnel di luci, galassie multicolor e fronde dalle mille tinte. Il cuore verde della Città Eterna e lo spazio esterno della residenza alle porte di Milano, saranno inoltre musicate da un artista italiano d’eccezione: Alberto Bof, che ha ottenuto il premio Oscar grazie a Shallow di Lady Gaga, la canzone più amata del film A Star Is Born. La mostra immersiva multisensoriale sarà visitabile dal 16 novembre al 7 gennaio all’Orto Botanico di Roma, con l’aggiunta dell’Accademia dei Lincei e dal 18 novembre al 7 gennaio ai Giardini di Villa Reale di Monza (prevendite disponibili sul sito www.tramediluce.it).

