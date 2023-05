A Roma guizzo vincente di Cavendish. La maglia rosa Roglic premiata da Mattarella

Uscendo però dalle emozioni di questo week end, non si può non ribadire che è stato un Giro conservativo e quasi privo di guizzi salvato, in pieno recupero, dal formidabile exploit di Roglic, deciso fino all'ultimo metro a conquistare una maglia rosa che ben difficilmente, a 33 anni e sette mesi, potrà ancora riconquistare in carriera. Un colpo di mano reso ancora più emozionate e significativo proprio dallo spessore del suo rivale, Geraint Thomas, che esce sconfitto ma non umiliato, anzi. “E stato più bravo di me, Roglic mi ha surclassato” ha detto sportivamente il gallese facendo notare che lo sloveno ha anche avuto un problema meccanico. Lo stesso Almeida, terzo con onore pure lui mai rassegnato alla sconfitta, ha dato qualità (e un po' di giovinezza con i suoi 24 anni) a un podio che altrimenti avrebbe rischiato di diventare troppo attempato in un ciclismo che, invece, nelle classiche e probabilmente anche al Tour sta premiando una generazione di giovani fenomeni (Pogacar, Van Der Poel, Van Aert, Evenepoel) sempre pronti a darsi battaglia in duelli spettacolari che hanno rilanciato l'immagine di uno sport ancora troppo agganciato ai suoi vecchi miti.

Ecco, in un ciclismo europeo così fresco, la corsa rosa ha rischiato di fare la parte della vecchia zia che rimprovera i nipoti di stare attenti a non sudare. non correre troppo. Fortunatamente, la gran sudata sul Monte Lussari, ha rimesso le cose a posto. Resta però, nella sostanza, un Giro troppo calcolato, una noiosa partita a scacchi salvata dallo scacco matto di Roglic, quando ormai si stava rischiando la patta o una grigia vittoria ai punti.



Le pagelle ai protagonisti

ROGLIC (9) Una stoccata solo, ma che affondo! Lo sloveno conquista la maglia rosa per tre motivi: 1)non si fa abbattere da un avvio in Abruzzo piuttosto fiacca; 2)regge agli urti di un Giro molto selettivo (pioggia, incidenti, covid e quant'altro) nascondendo i momenti di crisi; 3)concentra tutte le sue energie per la cronoscalata preparandola nel modo migliore. Con quel suo sopralluogo a piedi sul tratto più pendente della salita salutato dal calore dei suoi tifosi. Bravissimo anche a non perdere la calma nell'indicente della catena. A rivederlo sembra perfino che dall'imprevisto tragga più forza. “Ho avuto tanti problemi negli ultimi anni. Ho sofferto ma sono tornato di nuovo io”. Una grande impresa, quella dell'ex saltatore di sci, che si somma alle tre vittorie nella Vuelta e alla medaglia d'oro olimpica nella crono a Tokyo. Una chicca da segnalare : quando Roglic si è fermato a 2500 metri dall'arrivo, a dargli una mano (e una spinta), oltre al meccanico, è stato Mitja Meznar, suo ex compagno di squadra della nazionale ai tempi del salto con gli sci. Mitja era lì su quel tornante per incitare il suo vecchio amico. Chi trova un amico trova la rosa.

THOMAS (8). onore alla sconfitto che comunque conquista un brillantissimo secondo posto. Perdere per 14 secondi un Giro a 37 anni rende ancora più prestigioso il curriculum di un campione che ha già vinto un Tour de France conquistando in pista tre titoli mondiali e due ori olimpici. Molto sportivo anche nell'accettare una sconfitta che ad altri non avrebbero incassato con la stessa eleganza. Due i suoi limiti: uno è quello dell'età. Nessuno ha mai vinto un Giro a 37 anni.. Poi l'aver insistito, nella salita finale, con rapporti troppo duri. Il contrario di Roglic che ha prevalso proprio grazie a una pedalata più agile e più adatta a simili pendenze. Anche l'idea di cambiare il casco prima della salita (quasi dieci secondi in più persi) non è stata brillante. Bravo Thomas, ma se uno perde così qualche domanda se la deve fare. La tecnologia nel ciclismo va bene, ma fino a un certo punto… Alla miliardaria Ineos forse non l'hanno ancora capito.

ALMEIDA (7,5). bravo il portoghese che conquista meritatamente il terzo posto. Ha solo 24 anni, può ancora migliorare. Buon cronoman, buon passista scalatore. Fa tutto bene. Gli manca solo il colpo del ko.