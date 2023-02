A Roma un hub di consulenza e formazione per l’innovazione hi-tech

Secondo il bollettino del Sistema informativo Excelsior, infatti, il mismatch tra domanda e offerta di lavoro per le posizioni tecnologiche è in rapido aumento: la difficoltà di reperimento di professionisti adeguati riguarda il 46,4% dei profili ricercati, un valore superiore di circa otto punti percentuali a quello di un anno fa e che equivale a oltre 177mila profili dei 382mila ricercati.

Il progetto non si ferma al solo profilo tecnologico. Per il 2024 è prevista infatti l'apertura, sempre a Roma, del Design Center legato a Frontiere, che avrà come obiettivo quello di affiancare ai professionisti delle tecnologie emergenti figure dal know how umanistico, per accompagnare gli interventi di innovazione con il senso del gusto, dell'estetica e del bello tipici del “made in Italy”.