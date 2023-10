A Roma nell’ex ghetto una tavola simbolica per ricordare i rapiti di Hamas

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Una tavola simbolica quella che la comunità ebraica di Roma ha allestito in via Catalana all’entrata dello Shabbat. 203 posti che rappresentano le persone rapite da Hamas anche con i bambini. Il presidente della comunità ebraica di Roma Victor Fadlun ha ricordato come la tavola per il sabato ebraico rappresenti la pace che auspica con la restituzione dei prigionieri di Hamas.

La soluzione percorribile

Riguardo alla soluzione percorribile, Fadlun auspica una strada che permetta il numero minore possibile di altre vittime. «Gli stessi palestinesi oggi sono ostaggio di questa violenza e di questa criminalità dei miliziani. Dobbiamo tendere una mano e sperare che ci sia una soluzione per tutti adeguata. Che si possa superare tutto questo al più presto».

I 203 coperti rappresentano gli ostaggi

L’iniziativa di Roma riprende quella nella piazza del Museo di Tel Aviv per la cena di Shabbat con 203 coperti che rimarranno vuoti per rappresentare i 203 ostaggi israeliani nelle mani di Hamas. La piazza, riferisce il Forum che raggruppa le famiglie, è stata rinominata come “Piazza degli ostaggi e dei dispersi”. «Centinaia di famiglie aspettano i loro cari. La nostra tavola per la cena dello Shabbat non sarà completa finché non torneranno a casa. Il tempo sta finendo. Dobbiamo riportarli a casa adesso», scrive il Forum in un post su X.