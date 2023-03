A Roma parte l’iter per riqualificare la “Piscina delle Rose”

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo anni di occupazione illegittima la “Piscina delle Rose” di Roma sarà riqualificata. EUR Spa, società pubblica il cui capitale è detenuto al (90% dal ministero dellìEconomia e al 10% da Roma Capitale, ha indetto ieri un avviso pubblico per l'assegnazione in locazione dell’impianto sportivo di sua proprietà che si trova all’interno del Parco Centrale del Lago dell'Eur. Il bando prevede il ripristino della piena funzionalità della struttura da mettere a disposizione della città-

Impianto olimpico

La piscina progettata dall’architetto Mario Riuso per le Olimpiadi di Roma del 1960 e sottoposta a tutela in quanto complesso di rilevante pregio architettonico in base al decreto legislativo n° 42/2004, si estende per circa 8 mila mq e comprende una piscina olimpionica e altre strutture connesse ad attività sportive. Nel comunicato diffuso da Eur Spa si precisa che la procedura si svolgerà mediante gara aperta a cui potranno partecipare operatori economici in forma singola o associata, secondo quanto previsto nel bando (consultabile ai link https://www.eurspa.it/it/gare-e-fornitori/manifestazioni-di-interesse; https://www.eurspa.it/it/asset-property/locazioni/immobili).

Il ripristino

L’affidamento prevede a carico dell’assegnatario l’onere di svolgere a propria cura e spese gli interventi di ripristino per garantire la piena funzionalità dell'immobile e l'eliminazione degli abusi edilizi e urbanistici realizzati dalla precedente conduttrice. Parallelamente all’avvio della procedura per la nuova locazione sarà ultimata la procedura di rilascio dell'impianto (con l’esecuzione della convalida di sfratto per morosità accertata con ordinanza del Tribunale di Roma VI Sezione Civile n. 22541/15, in data 21 marzo 2023). La nuova assegnazione prevede la locazione per una durata di 6 anni, rinnovabile per altri 6. L’importo del canone annuo a base di gara è di 238.800 oltre IVA; mente il termine per la presentazione offerte è fissato entro le ore 12 del 12 aprile 2023.