A Roma una pasticceria gourmet dedicata al tiramisù, che fa anche workshop per principianti Nel quartiere Prati un tiramisùbar che propone il famosissimo dolce in versione rigorosamente artigianale combinato ad un laboratorio esperienziale di Fernanda Roggero

È probabilmente il dolce italiano più popolare worldwide. Difficile resistergli quando è in carta dei dessert. Il Tiramisù è ecumenico, piace a tutti. Perché allora relegarlo solo a fine pasto? Tre giovani a Roma hanno deciso di farne il protagonista del loro progetto gourmet e così è nato Tiramibloom, un tiramisùbar che propone il famosissimo dolce in versione rigorosamente artigianale combinato a un laboratorio esperienziale. Il tutto in ambiente “elegante ma non escludente”.

Situato nel quartiere Prati Tiramibloom è nelle mani di Giacinta Trivero, giovane chef romana formatasi in Francia da Paul Bocuse a Lione che propone tre versioni: un tiramisù classico, un tiramisù delizia al limone e un tiramisù nocciola e gianduia. A corollario vi sono le proposte che variano a seconda delle stagionalità. Nell'attuale menù estivo viene proposto un tiramisù mango e cocco con bagna al lime e un tiramisù pistacchio e lamponi.

Giacinta Trivero

Ideatori di questo nuovo concept di pasticceria gourmet sono due amici anch'essi romani Luca Cuniolo e Luca Fiore che dopo alcune esperienze all'estero decidono di tornare nella Città Eterna per mettere a frutto tutto quello che hanno imparato fra Danimarca, Germania, Inghilterra e Svizzera. Luca Cuniolo conosce da sempre Giacinta Trivero in quanto hanno frequentato insieme la scuola tedesca di Roma e la coinvolge da subito in questa avventura.

Dai corsi per principianti alle Masterclass

Per la caffetteria viene scelto caffè Barbera, la più antica torrefazione di Italia ancora a gestione familiare. Alla pasticceria vera e propria si affianca una sala workshop dove vengono organizzati corsi a tema tiramisù sia per gruppi che individuali. Tiramibloom propone due tipi di attività: corsi base per principianti, questo corso viene fatto anche in inglese per i tanti turisti che visitano Roma, ma anche in un format adatto ai bambini e come team building aziendale, per passare poi alle Masterclass: corsi avanzati di tecniche di pasticceria fredda tenuti dalla chef Giacinta Trivero.