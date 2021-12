A Roma venduto il villino Whitaker

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il mercato residenziale di lusso della capitale conferma la propria attrattività e il trend positivo grazie anche alla vendita di una delle proprietà più prestigiose e note del quartiere Parioli. Si tratta della celebre villa Dufour, trasformata intorno al 1900 dall’architetto Carlo Busiri Vici in una lussuosa villa, nel cuore di via Monti Parioli e circondata da un meraviglioso parco che si estende fino a via Antonio Gramsci, poi divenuta residenza della famiglia inglese Whitaker.

«Siamo molto soddisfatti di aver assistito una nota famiglia italiana nell’acquisto di questa meravigliosa residenza – ha affermato Giuseppe Rojo, amministratore delegato di Coldwell Banker Commercial, che ha concluso la transazione anche per conto della società venditrice –. Si tratta dell’ennesima conferma della grande ripresa del segmento residenziale luxury della capitale, che quest’anno complessivamente ha incrementato il numero delle transazioni rispetto al 2020 del 37% e al 2019 del 15% considerando i primi tre trimestri del 2021».

Loading...

Coldwell Banker Commercial ha supportato entrambe le parti in tutta le fasi della compravendita per un valore complessivo di 23 milioni circa, considerando anche l’importante riqualificazione a cui sarà soggetta la villa. La villa ha una superficie coperta di oltre 2.400 mq con un parco di 9mila mq che si estende fino a via Antonio Gramsci.

Coldwell Banker Commercial ha assistito in esclusiva, anche un altro cliente per la vendita, nello stesso quartiere, della celebre villa Balestra in via Bartolomeo Ammannati, i cui lavori di riqualificazione dovrebbero iniziare a breve.

«La soddisfazione del cliente – ha affermato Veronica Sagliaschi, broker manager di Coldwell Banker Global Re – risiede oggi nell'assisterlo attraverso un servizio che spazia dall'individuazione dell’asset alla progettazione e personalizzazione del layout, dalla scelta del team tecnico al supporto e selezione di tutti i fornitori, degli arredi e dei materiali, per la creazione di un progetto finale che rispecchia la vera dimora dei propri sogni».