A Saint Moritz per la stagione invernale: ecco gli appuntamenti imperdibili

Si sa che a Saint Moritz, nel lontano 1864, è nato il turismo invernale e poco dopo, nel 1884, sono nati gli sport invernali. La città simbolo dell'Engadina ha ospitato i Giochi olimpici invernali due volte, nel 1928 e nel 1948: è il luogo d'elezione per le sfide sportive, qui i più grandi atleti del mondo si sono cimentati per raggiungere nuovi record. Anche le corse dei cavalli hanno una lunga tradizione: il lago ghiacciato di St. Mortiz ne ha ospitate dal 1907, ma è nel 1985 che ha preso il via la Coppa del mondo di Snow Polo, l'unico torneo «high goal» della disciplina.

La prossima edizione, la 37°, andrà in scena tra qualche settimana e vedrà sfidarsi sul lago ghiacciato, dal 28 al 30 gennaio 2022, sei squadre composte dai migliori interpreti del mondo. Nove incontri ad alta quota proprio nel cuore della stagione invernale della città svizzera. Si stima che l'evento porterà 10mila persone al giorno e tutto è già pronto per un'accoglienza degna tra eventi, cene gourmet e feste, in collaborazione con gli hotel blasonati della zona.

La Snow Polo World Cup di St. Moritz.

Gli stessi partner si sono mossi per garantire un'esperienza a tutto tondo agli spettatori. Come Villa Sandi, official partner, che per l'occasione realizzerà un'esclusiva bottiglia del suo Asolo Prosecco Superiore DOCG Extra brut prodotta in serie limitata e disponibile nell'e-commerce del Gruppo oltre che nei migliori ristoranti, hotel ed enoteche elvetici.

Asolo Prosecco Superiore DOCG Extra brut di Villa Sandi.

Ma la stagione sta prendendo il via proprio in questi giorni di inizio dicembre, con il ponte dell'Immacolata e i weekend pre natalizi.

E a St. Moritz l'offerta è sempre attrattiva. Tra pop-up store, nuove aperture, inaugurazioni, da segnalare le proposte sci di JET SET, pioniere dello sportswear di lusso nato proprio a Saint Moritz nel 1969, che per l'autunno/inverno 2022 offre una selezione ski wear sostenibile. Come il piumino in nylon riflettente, interamente made in Italy, imbottito con materiale isolante ricavato al 100% da bottiglie di plastica PET riciclate. E la giacca iridescente multi foil, sempre made in Italy, idrorepellente e anti vento, imbottita con lo stesso materiale termoisolante ricavato da bottiglie di plastica riciclate (modelli per uomo e donna).