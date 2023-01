A Saint Moriz torna il Polo

Dal 1985 quando si disputò la prima competizione di polo sul lago ghiacciato di St. Moritz a livello mondiale ogni, ogni ultimo fine settimana di gennaio a St. Moritz regna la Coppa del mondo di polo sulla neve.. Unico torneo al mondo che si disputa sulla neve, e precisamente sul Lago ghiacciato “Sankt Moritz” in Engadina. Lo spettacolo è veramente unico. Un team affiatato di partner locali e regionali e la See Infra Ltd stanno lavorando fianco a fianco con gli organizzatori per realizzare il torneo che viene confermato anche quest’anno. Grazie, infatti, alle recenti condizioni sotto lo zero, il ghiaccio ha raggiunto uno spessore sufficiente per supportare in sicurezza l'infrastruttura del torneo. Questo significa che la Snow Polo World Cup St. Moritz 2023 può svolgersi come previsto dal 27 al 29 gennaio.

